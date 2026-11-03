Битва за Конгрес: на що впливають проміжні вибори у США

У Сполучених Штатах стартувало голосування на проміжних виборах. Політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу проаналізував перебіг кампанії та пояснив, чого очікувати Україні й американському суспільству.

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Що зараз показують проміжні вибори?

Американці переобирають усі 435 місць у Палаті представників і 35 крісел у Сенаті. Понад 50 мільйонів громадян уже віддали свої голоси достроково, де представники демократів випереджають республіканців із показниками близько 43% проти 31% відповідно.

Загальнонаціональні опитування також демонструють відрив демократів на 8 – 11%, проте головна інтрига зберігається довкола Сенату, де контроль вирішується у хитких штатах: Огайо, Техасі, Алясці та Мені.

Водночас експерт зазначає, що в нижній палаті перевагу прогнозують демократам, тому ситуація там вважається більш визначеною, ніж у Сенаті.

Чому сьогодні ще не час Х і коли він настане?

Попри суспільний ажіотаж довкола дня голосування, вирішальний момент для американської системи настане значно пізніше. За словами політтехнолога, для України кардинальних змін одразу після оголошення результатів чекати не варто.

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Те, що ви називаєте часом Х, – це зовсім не час Х, бо час Х наступить 3 січня наступного року. Мається на увазі тоді, коли новообраний парламент, обидві палати зберуться в Вашингтоні та почнуть свою роботу– зауважує Подорожній.

Саме тому поточний період є лише проміжним етапом перед початком реального протистояння в оновленому законодавчому органі.

Що може відбутися після виборів?

До моменту офіційного старту роботи новообраного складу Конгресу зберігається суттєвий часовий люфт. Протягом листопада та грудня чинна президентська адміністрація матиме простір для дій.

Подорожній зауважує, що у цей двомісячний період Дональд Трамп може вдатися до провокативних кроків, намагаючись вплинути на опонентів. Водночас у Сенаті оновлюється лише частина складу, тому зміни там не будуть настільки різкими, як у Палаті представників, де наразі панували республіканці.

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Чи можливі спроби не визнати результати виборів?

В американському політикумі активно обговорюють ризики блокування передання повноважень у разі програшу президентської сили. Зокрема, генеральний прокурор США ухилився від прямої відповіді на запитання щодо можливого невизнання підсумків виборів, зазначивши, що все залежатиме від розвитку подій.

У Трампа розглядають різні варіанти майбутніх подій, від невизнання виборів, чого зробити, за великим рахунком, неможливо, бо американське законодавство передбачає, що вибори організовує кожен штат– зазначає політтехнолог.

Через федеративний устрій ані президент, ані Верховний суд не здатні одноосібно скасувати загальні вибори в масштабах усієї держави, оскільки для цього довелося б оскаржувати процес окремо в кожному штаті.

Де закінчуються страшилки та починається реальна загроза?

Риторика команди Трампа нерідко містить радикальні заяви про наміри розпустити парламент чи ув'язнити представників Демократичної партії. Подібні тези часто підігріваються активністю в соціальних мережах та згенерованими зображеннями.

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Проте політтехнолог наголошує, що інституції та закон у США продовжують функціонувати, стримуючи авторитарні зазіхання. Водночас тривога серед американців щодо методів чинного лідера залишається високою, що безпосередньо впливає на електоральні настрої на користь опонентів Білого дому.

Що це означає особисто для Трампа?

Голосування є визначальним іспитом для другого президентського терміну Дональда Трампа. Втрата більшості в будь-якій із палат Конгресу створить умови розділеного уряду, заблокувавши ключові президентські ініціативи на наступні два роки.

У разі формування опозиційної більшості Білий дім зіткнеться з жорстким контролем, що суттєво обмежить простір для маневру в законодавчій площині.

Вибори у США: важливо знати?

Проміжні вибори традиційно визначають баланс сил у Вашингтоні на середині президентської каденції. Раніше на тему того, як Конгрес США може змусити Трампа підтримати допомогу Україні та уникнути шатдауну, аналізували експерти. Важливість позиції американських законодавців щодо збереження міжнародної підтримки детально розглядалася й у розмові про вибори в США та допомогу Україні, де фахівці наголошували на значенні міжпартійної згоди. Нинішній виборчий цикл також супроводжується масштабною зміною кадрів: десятки конгресменів і сенаторів вирішили не балотуватися на новий строк або змінюють рівень кар'єри.