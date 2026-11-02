"Либо помощь, либо шатдаун": политолог объяснил, как Конгресс США может оказать давление на Трампа

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, большинство аналитических оценок в настоящее время прогнозируют преимущество представителей Демократической партии как в Палате представителей, так и в Сенате.

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Рычаги влияния на Трампа

Аналитик отметил, что даже если Трамп будет угрожать наложить вето на решения парламента, у законодателей будут веские финансовые аргументы. Именно парламентарии утверждают государственный бюджет и финансирование Пентагона, что лишает Белый дом возможности действовать полностью единолично.

Конгресс должен утверждать бюджет и финансирование Пентагона. Демократы могут включить в закон о бюджете положения о военной помощи Украине или о запрете на импорт российской нефти. Это заставит Трампа либо подписать документ, либо пойти на "шатдаун"– подчеркнул политолог.

Кризис доверия и настроения в обществе

Олещук также обратил внимание на общее падение доверия к государственным институтам в западном мире. На фоне инфляции и экономических трудностей в Европе стремительно растет популярность антисистемных движений, в частности "Alternative für Deutschland" в Германии или партии Марин Ле Пен во Франции.

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Это масштабная электоральная революция, направленная против действующих европейских политических элит. Когда возникает разочарование в демократических институтах, появляется соблазн возглавить это разочарование и демонтировать их, как это бывало в истории от античности до Гитлера и Муссолини– предупредил Петр Олещук.

Он добавил, что тотальное доверие наблюдается исключительно в диктатурах, подобных России, где оппонентов просто уничтожают репрессиями. Оценивая ситуацию в Украине, эксперт подчеркнул, что внутренние СМИ часто расколоты по политическим предпочтениям, поэтому регулярное общение главы государства с западной прессой даже более полезно для общества.

Ранее эксперт также отмечал, что результаты голосования в США способны завершить эру безусловного влияния Трампа внутри собственной политической силы.