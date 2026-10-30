"Конец безусловного влияния": политолог объяснил, что ждет Трампа после выборов

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Петр Олещук. Он отметил, что ход предвыборного тура политика не свидетельствует о заметном росте его рейтингов среди граждан. Главная интрига заключается в том, продолжают ли действовать привычные электоральные инструменты бывшего американского лидера.

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Что грозит Трампу внутри партии

Эксперт подчеркнул, что результат выборов важен не только с точки зрения того, получат ли республиканцы большинство в Конгрессе. Если итоги голосования подтвердят потерю влияния на электорат, это может запустить необратимые процессы внутри самой политической силы.

Многие представители партии долгое время не поддерживали Трампа лично, но боялись открыто выступать против него из-за страха мгновенно потерять голоса избирателей после его критических публикаций в соцсетях. Однако очевидное ослабление его популярности среди избирателей может кардинально изменить поведение однопартийцев.

Я все же надеюсь, что эти выборы ознаменуют завершение периода безусловной власти Трампа, безусловного влияния Трампа в Республиканской партии– подытожил политолог.

Ранее эксперт также отмечал, что попытка Дональда Трампа нахрапом заставить Киев пойти на уступки скоро закончится.