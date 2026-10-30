"Кінець безумовного впливу": політолог пояснив, що чекає на Трампа після виборів

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Петро Олещук. Він звернув увагу, що перебіг агітаційного туру політика не демонструє помітного зростання його рейтингів серед громадян. Головна інтрига полягає в тому, чи продовжують діяти звичні електоральні інструменти колишнього американського очільника.

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Що загрожує Трампу всередині партії

Експерт наголосив, що результат виборів важливий не лише з огляду на те, чи здобудуть республіканці більшість у Конгресі. Якщо підсумки голосування підтвердять втрату впливу на електорат, це здатне запустити невідворотні процеси всередині самої політичної сили.

Чимало представників партії тривалий час не підтримували Трампа особисто, але боялися відкрито виступати проти нього через страх миттєво втратити голоси виборців після його критичних публікацій у соцмережах. Проте очевидне послаблення його популярності серед виборців може кардинально змінити поведінку однопартійців.

Я все ж таки сподіваюся, що ці вибори будуть знаменувати завершення періоду безумовної влади Трампа, безумовного впливу Трампа в Республіканській партії– підсумував політолог.

Раніше експерт також зазначав, що спроба Дональда Трампа нахрапом примусити Київ до поступок скоро вичерпається.