В ефірі 24 Каналу Петро Олещук прокоментував публікації у виданні The Atlantic щодо можливих сценаріїв завершення війни.

Чому миротворчі ініціативи Трампа зазнають поразки

За його словами, розмови про таємні зустрічі лідерів США, Китаю та Росії без урахування позиції України не мають підґрунтя. Пекін не зацікавлений у рівноправних перемовинах із Москвою, адже розглядає її лише як свого сателіта.

Експерт переконаний, що зараз відбувається останній штурм трампівської миротворчості у російсько-українській війні. Спроба натиснути на Київ та змусити його до невигідних поступок є короткостроковою та не матиме довготривалих ресурсів.

У мене є відчуття, що ми зараз спостерігаємо останній напад трампівської миротворчості. Це його остання спроба нахрапом примусити Україну до чогось. Якщо вона провалиться, у нього більше не буде ні особливого впливу, ні часу, ні ресурсів цим займатися,

– каже політичний експерт.

Роль Конгресу та нові завдання для української дипломатії

Після виборів до Конгресу США американський політик буде змушений повністю перемикнутися на внутрішній порядок денний. Ідеться про боротьбу з опозицією, розв'язання внутрішньополітичних суперечок та протистояння у Вашингтоні.

У зв'язку з цим Україні необхідно переорієнтувати свою дипломатичну роботу на пряму взаємодію з американським парламентом. Саме Конгрес є єдиним розпорядником державних грошей у США. Для захисту власних інтересів Києву важливо налагоджувати контакти з конгресменами та формувати стійку двопартійну більшість.

Раніше політолог пояснював, що американський політик діє нахрапом і відступає перед перешкодами. Також експерт зазначав, що після виборів у США для Білого дому можуть початися проблеми.