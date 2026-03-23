В Венгрии новые проблемы: Орбан поднял тревогу из-за возможной прослушки Сийярто
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил проверить информацию о возможном прослушивании министра иностранных дел Петера Сийярто, считая это серьезной угрозой для государства.
- Сообщение о возможном прослушивании базируются на статье в проправительственном издании Mandiner, которое ссылается на анонимное письмо с аудиозаписями, но официальных доказательств пока нет.
Премьер Венгрии Виктор Орбан отреагировал на сообщения о возможном прослушивании главы МИД Петера Сийярто. Он поручил проверить информацию и назвал ситуацию потенциальной угрозой для страны.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал в своих соцсетях сообщение. Там он утверждает, что главу МИД – прослушивали.
Что известно о якобы прослушивании Сийярто?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что информация о возможном прослушивании министра иностранных дел Петер Сийярто может свидетельствовать о "серьезной атаке" против государства. В связи с этим он поручил министру юстиции немедленно проверить эти данные.
Поводом для реакции стала публикация в проправительственном издании Mandiner, где утверждается, что к телефонным разговорам Сийярто якобы могли получить доступ иностранные разведки. В материале говорится о вероятном участии журналиста Саболча Пани, который сотрудничает с медиа Direkt36 и VSquare.
Авторы публикации ссылаются на анонимное письмо с якобы аудиозаписями, на основе которых сделаны выводы о "большой разведывательной операции" против главы МИД. В частности, утверждается, что журналист мог передать номер Сийярто одной из спецслужб стран ЕС.
Также в материале упоминается Анита Орбан, которую называют потенциальной главой МИД в случае победы оппозиционной партии "Тиса". Ей приписывают возможное сотрудничество с журналистом и участие в политических договоренностях, однако эти утверждения не имеют независимого подтверждения.
Сейчас официальных доказательств прослушивания не обнародовано, а ситуация остается на уровне заявлений и предположений. Власти Венгрии начали проверку, чтобы установить достоверность обнародованной информации.
В Венгрии продолжаются предвыборные гонки: последние новости
Виктор Орбан заблокировал выделение 90 миллиардов евро на поддержку Украины, требуя возобновления поставок российской нефти в Венгрию. Важно, что противостояние Орбана с ЕС может укрепить его позиции на выборах, позиционируя его как защитника национальных интересов против внешних угроз.
Орбан прибегает к любым способам, чтобы победить на выборах. The Washington Post опубликовала материал в котором говорится о том, что российская разведка якобы планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана для влияния на выборы. Кремль отрицает существование такого плана, называя эти сведения дезинформацией, а представители Орбана набросились на Украину и обвинили ее в пропаганде.
Эксперты не исключают, что в случае поражения на выборах Виктор Орбан может прибегнуть к жестким политическим решениям, чтобы усложнить процесс передачи власти. Социологические опросы дают неоднозначную картину – независимые исследовательские центры фиксируют преимущество оппозиции, тогда как исследования, связанные с "Фидес", демонстрируют лидерство действующего премьера.