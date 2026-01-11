Если режим аятолл падет: политолог сказал, как это ударит по Путину
- Протесты в Иране могут навредить Китаю и России из-за дестабилизации, которая приведет к росту цен на нефть.
- Если США возьмут под контроль экспорт иранской нефти, то ОПЕК+ можно считать мертвой организацией.
События в Иране могут повлиять на "ось зла", в частности на Китай и Россию. Там продолжаются протесты, ситуация с безопасностью осложняется. Иран – это точка влияния на Ближний Восток. Когда там происходит дестабилизация, то следствием этого является рост цены на нефть.
Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Тарас Загородний, указав на то, что на Иране завязаны поставки нефти в Китай.
Смотрите также Тегеран в огне: что происходит в Иране и как массовые протесты могут заставить режим аятолл бежать в Россию
США могут контролировать половину мировой нефти
Если США возьмут под контроль экспорт иранской нефти, то в этом направлении обложат Китай со всех сторон. Американцы, со слов политолога, после ситуации в Венесуэле будут контролировать половину нефтяной мировой доли. А если еще и добавится Иран, то, по его мнению, можно будет считать, что ОПЕК+ как организация будет мертва.
Касательно России – ее уже не будет, если в дальнейшем США будут давить и забирать доли нефтяного рынка. Это будет огромный удар, дестабилизация Ближнего Востока, давление на Китай и Россию, потому что у последней вообще не остается никаких инструментов делать гадости США и другим нормальным странам,
– озвучил Загородний.
Заметьте! Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что процент вероятности того что до конца зимы режим в Иране упадет, составляет 40%. Ведь среди протестующих нет вожака и структуры, которые бы взяли на себя руководство страной.
Что известно о ситуации в Иране:
В конце декабря в стране начались протесты. Активисты подожгли базу ополчения Басидж, которая подчиняется Корпусу стражей исламской революции. Она годами использовалась для подавления протестов. Сначала иранцы выступали против повышения цен и инфляции, со временем такие акции приобрели другой окрас – теперь люди критикуют политический режим Ирана.
Продолжается противостояние между иранскими митингующими и силовиками. Последние используют для их разгона водометы, слезоточивый газ. Кроме того, наблюдаются массовые аресты активистов. Трамп заявил, что если ситуация будет обостряться и будут жертвы, США могут в нее вмешаться.
Из-за осложнения ситуации с безопасностью в Иране МИД Украины рекомендовало украинцам покинуть территорию этой страны. В министерстве призвали придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с силовиками.