Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Тарас Загородний, указав на то, что на Иране завязаны поставки нефти в Китай.

США могут контролировать половину мировой нефти

Если США возьмут под контроль экспорт иранской нефти, то в этом направлении обложат Китай со всех сторон. Американцы, со слов политолога, после ситуации в Венесуэле будут контролировать половину нефтяной мировой доли. А если еще и добавится Иран, то, по его мнению, можно будет считать, что ОПЕК+ как организация будет мертва.

Касательно России – ее уже не будет, если в дальнейшем США будут давить и забирать доли нефтяного рынка. Это будет огромный удар, дестабилизация Ближнего Востока, давление на Китай и Россию, потому что у последней вообще не остается никаких инструментов делать гадости США и другим нормальным странам,

– озвучил Загородний.

Заметьте! Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что процент вероятности того что до конца зимы режим в Иране упадет, составляет 40%. Ведь среди протестующих нет вожака и структуры, которые бы взяли на себя руководство страной.

