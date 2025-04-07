Вышли даже экс-сторонники Трампа: масштабные протесты в США имеют не одну причину

В Соединенных Штатах состоялись почти 1300 протестов различного масштаба против политики Дональда Трампа, которые инициировала организация "Hands off". Люди были возмущены по нескольким причинам.

Речь идет о кадровой, экономической и миграционной политике. Об этом 24 Каналу рассказал основатель благотворительного фонда Liberty Ukraine Foundation, финансовый аналитик Дмитрий Топчий, заметив, что бывшие фанаты президент США, которые голосовали за него на выборах, теперь разочаровались.

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Причины недовольства американцев

Основатель благотворительного фонда объяснил, что американцы недовольны тем, как выглядит политика президента США сегодня. В общем есть несколько причин, по которым люди недовольны:

Илон Маск , который не имеет право занимать любую политическую должность;

, который не имеет право занимать любую политическую должность; Миграционная политика (людей высылают из страны просто из-за того, что они относятся к определенной национальной группе);

(людей высылают из страны просто из-за того, что они относятся к определенной национальной группе); Экономическая ситуация, вызванная тарифами Трампа (американцы теряют свои сбережения).

Все это вызвало такую реакцию населения Америки. На самом деле говорится не только о демократах, есть много бывших ценителей и фанатов Трампа. Когда-то они за него голосовали, а сейчас – очень расстроены и разочарованы,

– отметил Топчий.

Он отметил, что сейчас Трамп должен был бы услышать людей и сделать определенные шаги на встречу по кадровой и тарифной политике. Признать ошибки и что-то изменить – лучший вариант для администрации Вашингтона. Однако маловероятно, что президент США на это пойдет.

Свидетельством этого является скандал с утечкой данных в Signal. Хотя советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц теряет репутацию, президент США оставил его в должности и никого из других чиновников не наказал.

Напомним, что кроме США протесты прошли в разных европейских городах – Франкфурт, Берлин, Париж, Лондон и Лиссабон. Люди держали плакаты с лозунгами "Восстановите демократию", "Руки прочь от наших персональных данных", "Мир устал от твоей ерунды, Дональд, убирайся!", "Горжусь, что американец, стыдно за Америку" и "Что, к черту, Америка?".