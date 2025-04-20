Тысячи американцев вышли на улицы в субботу, 19 апреля, чтобы выразить протест против решений президента США Дональда Трампа и его администрации. Среди причин протеста новые тарифы, сокращение госслужащих и уменьшение бюджетных расходов.

Американцев раздражает деятельность нового Департамента эффективности правительства (DOGE). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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В США состоялись массовые протесты против политики Трампа

Поводом для акций стали экономические инициативы Трампа – в частности, введение тарифов, сокращение государственного аппарата и план по уменьшению бюджетных расходов путем создания нового Департамента эффективности правительства (DOGE).

Демонстрации в целом прошли мирно. Митингующие держали в руках плакаты с лозунгом "Никаких королей", что стало символическим в годовщину революции против британской монархии.

Протесты охватили крупные города, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а также меньшие общины по всей стране.

Одним из самых заметных мероприятий стала акция "50501" ("50 протестов, 50 штатов, 1 движение") в Бостоне.

Сейчас в США опасные времена для свободы. Я хочу, чтобы мои внуки знали, откуда взялась наша страна и что за свободу надо бороться,

– заявил участник акции Томас Бассфорд, который пришел на митинг со своей семьей.

В Нью-Йорке протестующие прошли под Публичной библиотекой к Центральному парку мимо Башни Трампа.

В Сан-Франциско на пляже Ocean Beach активисты выложили из тел надпись "Импичмент и устранение", сопровождая ее перевернутым флагом США.

В Массачусетсе протест был совмещен с мероприятиями к 250-летию Американской революции.

Протесты также происходили у автосалонов Tesla, где активисты обвиняли Илона Маска в сотрудничестве с Трампом и сокращении роли федерального правительства.

Организаторы заявили, что протестуют против атак на гражданские права, попыток закрыть государственные учреждения, сокращения социальных программ и усиления исполнительной власти.

Наконец в Вашингтоне протест состоялся возле Белого дома.

В США состоялись массовые протесты против политики Трампа: фото AP

Напомним, 5 апреля антитрамповские протесты охватили Европу. Демонстранты выражали свое возмущение политикой Трампа и его советника Маска. Протесты проходили в частности возле шоурумов Tesla. Звучали в частности лозунги в поддержку Украины.