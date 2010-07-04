Революция в Сербии: как Вучич организовывает собственный "антимайдан" и о чем умоляет Путина

В Сербии уже неделю продолжаются массовые антиправительственные протесты, а 4 июля начались массовые блокады по всей стране. 25 июня 2025 года комитеты сербских студентов выдвинули президенту страны Александру Вучичу ультиматум о его личной отставке и досрочных парламентских выборах, дав сербской власти времени до 21:00 28 июня. Но срок уже истек.

Что происходит в Сербии, какую цель преследуют протестанты и удастся ли власти Вучича устоять – читайте в материале 24 Канала.

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"Видовдан", как точка отсчета для революции в Сербии

Именно 28 августа в Сербии приходится так называемый "Видовдан" или День святого Вита – национальный праздник страны, посвященный чествованию памяти героев, погибших в битве на Косовом поле в 1389 году.

Справочно! Битва на Косовом поле – мифологизированное событие и очень знаковое для Сербии и ее гранд-нарратива исторической памяти. В ней объединенные силы местных князей потерпели фактическое поражение от Османов. На самом деле в битве была такая себе ничья, а лидеры обеих армий погибли, но после Косового поля у сербов уже не осталось ресурсов сопротивляться.



В битве на Косовом поле погибла значительная часть сербской элиты, а Сербия на много веков потеряла собственную независимость. Таким образом, "Видовдан" – это точка отсчета национальной трагедии, а также символ будущего возрождения нации (потому что якобы погибшие герои сознательно принесли себя в жертву, повторив страдальческий путь Христа и спасая будущие поколения сербов).

Также так называемый "косовский миф" – тоска по утраченному величию Сербии. Именно на этом жгучем ресентименте построена современная Сербия. И им, к примеру, можно объяснить и нежелание признавать потерю контроля над Косово, что в современной национальной мифологии провозглашено едва ли не самой большой "скрепой".

Аналогия с российским термином здесь вполне сознательная. Потому что Сербия – это такая себе "балканская Россия на минималках", которая также когда-то была недоимперией, а сейчас искренне не понимает, почему бывшие зависимые народы их не любят.

Также на "Видовдан" в 1914 году в Сараево произошло удачное покушение сербского террориста Гаврилы Принципа на наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Это событие стало поводом для начала Первой мировой войны.

На "Видовдан" 1921 года сербский король Александр I Карагеоргиевич провозгласил Конституцию Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, прообраза будущей Югославии.

Кроме давних исторических параллелей, "Видовдан" имеет и относительно свежую символическую историю, ведь в этот день демократическая власть Сербии выдала Гаагскому трибуналу (кстати, с одобрения президента Путина) военного преступника Слободана Милошевича, ответственного за этнические чистки и военные преступления в годы войны в бывшей Югославии.

Учитывая все это, день 28 июня – просто идеальный и очень символический для начала новых массовых протестов, что сейчас переросли в настоящую революцию, ведь на улицы по всей стране вышли сотни тысяч сербов, только в столице Белграде их было почти 140 тысяч.

Протесты в Сербии: смотрите видео

Напомним, население Сербии по состоянию на 2023 год – всего 6 миллионов 623 тысячи человек. Движущей силой стала молодежь, СМИ часто называют протесты "студенческими", но это уже не совсем так, потому что к студентам присоединились люди других профессий и возрастов по всей стране.

Столкновения с полицией: смотрите видео

Что является причиной массовых протестов в Сербии

Ответ на этот вопрос нужно искать в нескольких измерениях. Так, непосредственным основанием для новой волны народных протестов стали трагические события ноября 2024 года в городе Нови Сад, когда на только что отстроенном китайскими друзьями президента Вучича железнодорожном вокзале обвалился бетонный навес-козырек, убив 16 человек.

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Эта трагедия шокировала Сербию, а неспособность власти взять на себя полноценную ответственность и наказать виновных еще больше возмутила народ и заставила сербов выходить на улицы и требовать изменений – правда, не совсем понятно, каких именно, ведь сами протестующие неединодушны.

Именно изменения – главное ультимативное требование сербов. Потому что страна за время правления ею Александра Вучича (а это уже более 10 лет – с 2014 года он премьер, а с 2017-гр бессменный президент Сербии) оказалась в таком себе болоте.

Возникла парадоксальная ситуация, когда большинство населения хочет жить как в ЕС, но при этом не хочет отказываться от претензий к соседям и своего исторического ресентимента, более известного как "великосербство", а также сопровождающего его гонорара и, если хотите, сербского супремасизма. Не желают этого и политические элиты. А еще не они хотят разорвать связи с Россией и Китаем, которые дают власти немалую коррупционную ренту.

В итоге Сербия уже много лет сидит на нескольких стульях и несмотря на это, страна давно является кандидатом на вступление в ЕС, большинство населения, если верить социологии, против евроинтеграции. Поэтому те сербы, которые "за", вынуждены делать это в индивидуальном порядке и эмигрировать из страны.

Зато президент Вучич каждый раз делает косплей времен Кучмы и его "многовекторности" – то полетит в Китай на открытие Олимпиады, которую цивилизованный мир бойкотирует, то залетит обходными путями в гости к Путину на парад, а уже через несколько недель после этого будет фотографироваться в Одессе и делать вид искренней эмпатии к страданиям украинцев.



При этом Сербия может одновременно помогать России обходить санкции и продавать через посредников оружие и снаряды Украине, которые, в частности, будут обстреливать ныне российский город Белгород.

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Такая стратегия маневрирования и поиска балансов может быть нормой для политика и даже может гарантировать в некоторой перспективе обеспечение выживания режима, но это совсем не то, что должно устраивать людей. Собственно, и не устраивает – и поэтому на улицы сербских городов и городков вышли сотни тысяч людей. И теперь их поддерживают все больше знаковых для Сербии людей.

Например, самый успешный сербский спортсмен в истории теннисист Новак Джокович во время своего матча на Уимблдоне продемонстрировал жест руками – Pumpaj (на сербском – накачивай, раскачивай), который стал символом протестов.

Его примеру последовали другие селебрити, так что вскоре Pumpaj, Srbijo завирусилось в соцсетях и уже давно никто не учитывает, что сам Джокович объясняет свое движение иначе.

Будет ли в Сербии революция

В отличие от предыдущих протестных волн они настроены куда решительнее и теперь уже не просто символически перекрывают мосты (как зимой 2025 года), а хотят заблокировать всю Сербию, возводя настоящие баррикады. Все это создает вайбы локальной версии украинского "Майдана" и дает основания российским властям заявлять о "цветной революции".

То же самое говорит и президент Вучич:

Спасибо нашим российским друзьям (так он реагирует на заявление министра иностранных дел России Лаврова – 24 Канал), что заметили это, спасибо Сергею, что так хорошо это понял, и спасибо редким честным российским аналитикам, которые заметили одну вещь – что Вучич будет немного крепким орешком.

Вучич действительно не хочет уходить в отставку и в дальнейшем держится за власть. Соответственно куда более жестоко начала действовать и полиция и спецслужбы. Если раньше они пытались прибегать к провокациям и нанимали "титушек" для разгона демонстраций, то сейчас открыто злоупотребляют силой и не боятся массового избиения манифестантов, применения слезоточивого газа и штурма импровизированных баррикад, в частности, с применением бронетехники, которую стянули в сербские города.

Важной особенностью протестов стало то, что в неприятии Вучича объединились практически все. Он тригерит как проевропейские силы (они представлены политической оппозицией, однако она не особо спешит брать на себя ответственность, и гражданским обществом), нейтральных сербов (большую часть времени манифестанты не имели четкой программы и выступали за все хорошее против всего плохого, не акцентируя вообще внимания на политике), а также представителей правого спектра, так называемых ультрапатриотов. Последних также не устраивают шатания президента, но в противоположную сторону.

Именно поэтому, сейчас на площадях страны можно услышать кардинально отличные лозунги и найти представителей и адептов всего политического спектра. И при этом протесты не имеют лидеров, а значит – некого на самом деле обвинять в "мятеже против власти", а значит – неизвестно как с этим бороться. Не помогли "маленькие жертвы" – отставки чиновников и даже целого премьера и одновременно фаворита президента никого не устроили.

Не сработал и "антимайдан" (палаточный городок в Пионерском парке Белграда) – нагнанные на провластные митинги люди были инертной массой и только вызывали смех, а завезенные из глубинки "бюджетники" просто потерялись в больших городах. Не особо помогли "титушки", потому что и у них появились собственные вопросы к власти.

Не получилось и переждать пик протестов – студенты и их сторонники не разбежались зимой, а летом на улицы вышли уже реально все.



Протестанты призывают к тотальной блокаде режима Вучича, начиная с 4 июля

Не помогло и объявленное в апреле 2025 года на "Всесербском конгрессе" лично Вучичем "поражение цветной революции".

Сам Вучич уже перешел в стадию то ли торгов, то ли депрессии. 3 июля он записал видео в Х, в котором призвал протестующих остановиться:

Умоляю вас, умоляю по-отцовски, не разрушайте Сербию... Вам ее не победить.

Впрочем, его уже никто не слышал. Дела у Вучича плохи – похоже, в стране возник общественный консенсус, что президенту пора уходить. А что будет дальше – посмотрим.