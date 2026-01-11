Продолжаются репрессии в Иране: количество жертв и задержанных ужасает

В Иране с конца декабря продолжаются протесты. Кровавые беспорядки унесли жизни сотен людей.

Между тем Тегеран предупредил, что США и Израиль, что они станут "законными целями", если будет применена сила для защиты демонстрантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Сколько людей погибло и пострадало в Иране?

Из-за сбоя Интернета в Иране и отключения телефонных линий оценить ситуацию с демонстрациями из-за рубежа стало сложнее.

А иранское правительство не предоставляет общих данных о жертвах.

Предварительно, в результате репрессий в Иране погибли по меньшей мере 538 человек. Впрочем, активисты опасаются, что количество жертв больше.

Кроме того, более 10 600 человек задержали в течение двух недель протестов.

Те, кто находится за рубежом, опасаются, что информационное блокирование поощряет сторонников жесткой линии в иранских службах безопасности начать кровавые репрессии,

– отмечают в AP.

По данным, которые удалось собрать, по состоянию на 11 января протесты в столице Ирана в основном превратились в кратковременные и изменчивые собрания из-за усиленного присутствия сил безопасности.

Были сообщения, что над протестующими даже летают дроны наблюдения.

А в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, сообщалось, что люди пытались противостоять силам безопасности.

Иранское государственное телевидение пытается передать спокойную картинку, демонстрируя улицы городов, которые не были охвачены протестами.

Правительственная риторика также обострилась. Один из высокопоставленных чиновников службы безопасности обвинил некоторых демонстрантов в "убийстве или сожжении людей".

Что предшествовало?