Может стать мировой проблемой: политолог спрогнозировал сценарий развития протестов в Иране
- В Иране продолжаются протесты из-за роста цен и обвала валюты, власть применяет слезоточивый газ, есть погибшие.
- Политолог Олег Лесной прогнозирует, что ситуация может обостриться до апогея, что негативно повлияет на мировую стабильность.
В Иране люди вышли на протесты против власти. Причиной стали рост цен и обвал валюты. Иранские власти применяют слезоточивый газ против граждан. К сожалению, в результате протестов, есть погибшие. Дональд Трамп заявил, что может вмешаться, если ситуация будет развиваться так и в дальнейшем.
Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что иранские протестующие, в частности молодежь, совсем не уважают нынешнюю власть, ведь она жестко притесняла население длительный период. Это лишь вопрос времени, когда напряжение в Иране достигнет апогея.
Как могут развиваться события из-за протестов в Иране?
Олег Лесной заметил, что хотелось бы, чтобы сейчас начался "парад сноса" диктаторских режимов.
Главное, чтобы религиозная надстройка была разрушена, а ситуация в Иране осталась управляемой. Если она зайдет в "тупик", то внутри могут начаться войны всех против всех. Это будет негативно влиять на стабильность в мире,
– предположил он.
Соединенные Штаты Америки могут как-то повлиять на это. В частности начать контакт с Ираном, чтобы не допустить гражданских войн внутри страны.
Кроме того, иранские протесты – это еще один "привет" Владимиру Путину. По словам политолога, например, свержение режима в Сирии и бегство Башара аль-Асада в Россию показывает, что диктатуры во время опасности для своей жизни ищут место, куда убежать, где найти убежище.
Возникает вопрос, куда убежит Путин, если что-то будет угрожать ему. Поэтому важно, чтобы Москва теряла партнеров, а мировая "ось зла" становилась только слабее.
Что известно о протестах в Иране?
Протесты в Иране продолжаются уже более 2 недель. Американские власти заявили, что готовы помочь иранцам обрести свободу и противостоять силовикам, которые поддерживают диктатуру в государстве.
В МИД Украины стремятся, чтобы мир усилил давление на иранскую власть, которая поддерживает российско-украинскую войну и жестоко обращается с собственными гражданами. Наше государство поддерживает попытки иранских протестующих завоевать свободу.
В США рассматривают вариант военного вмешательства, если ситуация в Иране не стабилизируется. Причиной является гибель протестующих из-за действий иранских силовиков.