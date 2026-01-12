Может завершиться, как в Беларуси: что нужно, чтобы иранский протест победил

Протесты в Иране напоминают белорусские события 2020 года, и без внешнего вмешательства США или Израиля могут не привести к быстрому падению режима. Ключевым отличием стало появление потенциального лидера.

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, объяснил 24 Каналу, что для России падение иранского режима стало бы болезненным ударом из-за стратегической близости Ирана.

Останется ли Иран союзником Москвы на фоне протестов?

Россия, Иран и Северная Корея тесно сотрудничают и оказывают военную помощь друг другу. Любой удар по одной из этих стран будет болезненным для России как имиджево, так и стратегически.

За последние полтора года Россия уже потеряла союзников: режим Башара Асада в Сирии был свергнут в конце 2024 года, а Николаса Мадуро в Венесуэле арестовали американские спецназовцы. Сейчас идут разговоры о том, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи может покинуть страну и сбежать в Москву

Протесты все больше напоминают мне белорусские события – казалось, что Александр Лукашенко вот-вот упадет, но не было толчка, который привел бы к изменениям. Думаю, вопрос решится в течение ближайшей недели. Если не будет внешнего вмешательства, иранская власть удержится и Россия сохранит своего союзника,

– сказал Ус.

Если США или Израиль нанесут удар по иранским властям на фоне текущих протестов, это станет серьезной угрозой для режима аятоллы.

Используют ли США внутренние беспорядки в Иране для давления на Кремль?

Символическим моментом стало событие в Лондоне, где протестующий снял иранский флаг с посольства и повесил шахский. Сын последнего шаха Реза Пехлеви рассматривается как возможный будущий лидер Ирана после падения режима, установленного революцией 1979 года.

Многие люди считают, что это будет лучший вариант, хотя к режиму Пехлеви в Иране тоже было немало вопросов. Если в течение недели ничего не произойдет, я думаю, что, к сожалению, придется поставить точку на этой революции. Почему к сожалению? Потому что это очередной удар по России. Потому что я более чем уверен, что значительная часть военных товаров движется именно Каспийским морем от Ирана в Россию,

– отметил Ус.

Иран не является монолитным государством – персы составляют максимум 50% населения, еще около 25% – азербайджанцы, есть также курды и другие народы, которые могут реализовать свои национальные стремления при условии внешней поддержки, прежде всего от США.

Что еще известно о протестах в Иране?