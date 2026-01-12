Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснив 24 Каналу, що для Росії падіння іранського режиму стало б болючим ударом через стратегічну близькість Ірану.

Чи залишиться Іран союзником Москви на тлі протестів?

Росія, Іран і Північна Корея тісно співпрацюють і надають військову допомогу одне одному. Будь-який удар по одній з цих країн буде болючим для Росії як іміджево, так і стратегічно.

За останні півтора року Росія вже втратила союзників: режим Башара Асада в Сирії було повалено наприкінці 2024 року, а Ніколаса Мадуро у Венесуелі заарештували американські спецпризначенці. Зараз ідуть розмови про те, що верховний лідер Ірану аятола Хаменеї може покинути країну та втекти до Москви.

Протести дедалі більше нагадують мені білоруські події – здавалося, що Олександр Лукашенко ось-ось впаде, але не було поштовху, який призвів би до змін. Думаю, питання вирішиться протягом найближчого тижня. Якщо не буде зовнішнього втручання, іранська влада втримається та Росія збереже свого союзника,

– сказав Ус.

Якщо США або Ізраїль завдадуть удару по іранській владі на тлі поточних протестів, це стане серйозною загрозою для режиму аятоли.

Чи використають США внутрішні заворушення в Ірані для тиску на Кремль?

Символічним моментом стала подія в Лондоні, де протестувальник зняв іранський прапор з посольства і повісив шахський. Син останнього шаха Реза Пехлеві розглядається як можливий майбутній лідер Ірану після падіння режиму, встановленого революцією 1979 року.

Багато людей вважають, що це буде найкращий варіант, хоча до режиму Пехлеві в Ірані теж було чимало запитань. Якщо протягом тижня нічого не відбудеться, я думаю, що, на жаль, доведеться поставити крапку на цій революції. Чому на жаль? Бо це черговий удар по Росії. Тому що я більш ніж впевнений, що значна частина військових товарів рухається саме Каспійським морем від Ірану до Росії,

– зазначив Ус.

Іран не є монолітною державою – перси становлять максимум 50% населення, ще близько 25% – азербайджанці, є також курди та інші народи, які можуть реалізувати свої національні прагнення за умови зовнішньої підтримки, насамперед від США.

