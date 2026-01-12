Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, объяснил 24 Каналу, что для России падение иранского режима стало бы болезненным ударом из-за стратегической близости Ирана.
Останется ли Иран союзником Москвы на фоне протестов?
Россия, Иран и Северная Корея тесно сотрудничают и оказывают военную помощь друг другу. Любой удар по одной из этих стран будет болезненным для России как имиджево, так и стратегически.
За последние полтора года Россия уже потеряла союзников: режим Башара Асада в Сирии был свергнут в конце 2024 года, а Николаса Мадуро в Венесуэле арестовали американские спецназовцы. Сейчас идут разговоры о том, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи может покинуть страну и сбежать в Москву
Протесты все больше напоминают мне белорусские события – казалось, что Александр Лукашенко вот-вот упадет, но не было толчка, который привел бы к изменениям. Думаю, вопрос решится в течение ближайшей недели. Если не будет внешнего вмешательства, иранская власть удержится и Россия сохранит своего союзника,
– сказал Ус.
Если США или Израиль нанесут удар по иранским властям на фоне текущих протестов, это станет серьезной угрозой для режима аятоллы.
Используют ли США внутренние беспорядки в Иране для давления на Кремль?
Символическим моментом стало событие в Лондоне, где протестующий снял иранский флаг с посольства и повесил шахский. Сын последнего шаха Реза Пехлеви рассматривается как возможный будущий лидер Ирана после падения режима, установленного революцией 1979 года.
Многие люди считают, что это будет лучший вариант, хотя к режиму Пехлеви в Иране тоже было немало вопросов. Если в течение недели ничего не произойдет, я думаю, что, к сожалению, придется поставить точку на этой революции. Почему к сожалению? Потому что это очередной удар по России. Потому что я более чем уверен, что значительная часть военных товаров движется именно Каспийским морем от Ирана в Россию,
– отметил Ус.
Иран не является монолитным государством – персы составляют максимум 50% населения, еще около 25% – азербайджанцы, есть также курды и другие народы, которые могут реализовать свои национальные стремления при условии внешней поддержки, прежде всего от США.
Что еще известно о протестах в Иране?
- Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Демонстранты подожгли базу ополчения Басидж и атаковали административное здание губернатора в южном городе Фаса.
- Кронпринц Ирана Реза Пахлави призвал к новой волне протестов с целью свержения действующей власти. Он обратился как к активистам внутри страны, так и к иранцам за рубежом.
- Смена режима в Иране возможна только при условии перехода части власти или армии на сторону протестующих. Падение режима может ослабить Россию, ведь Иран является ее ключевым стратегическим союзником.