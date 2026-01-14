Трамп слишком тянет: как США могли бы уже сейчас помочь протестам в Иране

В Иране продолжаются протесты, а власти отвечают жестким подавлением на улицах. На этом фоне в медиа появились сообщения о закрытых контактах людей Дональда Трампа с иранской оппозицией.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала сказал, что Трамп слишком долго выжидает. Он объяснил, что США уже сейчас могут сделать шаги, которые ударят по уверенности режима и усилят волну протестов.

Как США могли бы поддержать протесты в Иране уже сейчас?

Протесты в Иране продолжаются, но режим пытается удержаться через страх и насилие. На улицах людей жестко разгоняют, а репрессии должны деморализовать тех, кто готов выходить снова. В такой ситуации внешний сигнал может повлиять на настроения и добавить смелости протестующим.

Трамп выжидает очень долго. Он может сделать шаги, которые просто деморализовали бы режим и вдохновили больше протестующих,

– отметил политолог.

Он отметил, что сейчас режим действует максимально жестоко и хорошо знает, как гасить всплески протестов. Именно поэтому, по его мнению, США должны перестать быть лишь наблюдателем. У Вашингтона есть инструменты, которые можно применить быстро и без долгих подготовок, если есть политическое решение.

Падение режима в Иране могло бы больно ударить по России

Для Украины нынешняя верхушка Ирана является врагом, потому что именно с этого направления Россия получает ресурсы и технологии для ударов, в частности дроны. Если режим ослабнет или упадет, Москва потеряет важного партнера, который подпитывает ее войну. Это создало бы дополнительное давление на Кремль в момент, когда он и так истощен боевыми действиями.

Если падет и этот режим, это еще один большой удар, поскольку Россия не имеет сил, чтобы поддержать союзников,

– подчеркнул Лесной.

Он пояснил, что сейчас Россия погрязла в войне против Украины и не способна реально помогать партнерам. В такой ситуации ее поддержка часто сводится к заявлениям и громким словам. По его мнению, это стало бы показательным сигналом для других диктаторов, что союз с Москвой не гарантирует защиты.

Вашингтон может готовиться к более жестким шагам

Иранское протестное движение не возникло на пустом месте и уже не раз показывало, что готово выходить против режима. Всплески активности там регулярно пытаются потушить максимально жестко, но причина недовольства не исчезает. В такой ситуации пауза со стороны США может играть на руку властям в Тегеране.

Я очень надеюсь, что сейчас идет отсчет, после которого начнется давление по объектам, где режим наиболее уязвим,

– сказал политолог.

Отдельно обратили внимание на сообщение Axios о тайной встрече специального представителя Дональда Трампа с сыном последнего шаха Ирана Резой Пахлави. Это может свидетельствовать, что в Вашингтоне держат контакт с представителями иранской оппозиции и просчитывают сценарии на случай обострения. В то же время пока нет публичных решений об активном вмешательстве США.

Что известно о протестах в Тегеране?

Павел Климкин написал, что Иран сейчас слабее и внутри страны, и снаружи. Он связал это с неопределенностью относительно наследника аятоллы Али Хаменеи и частичной потерей опоры на союзников вроде "Хезболлы" и хуситов, а также прогнозировал усиление давления из-за новых санкций США и ЕС.

Дональд Трамп заявил, что не планирует стоять в стороне и рассматривает жесткие варианты реагирования на подавление протестов в Иране. Эксперты для 24 Канала предполагали точечные удары или локальные спецоперации, в частности во взаимодействии с Израилем, и высказывали мнение, что Россия вряд ли будет активно заступаться за иранский режим.

В колонке Project Syndicate протестные настроения связали с экономическим кризисом, падением риала и высокой продовольственной инфляцией, которую подпитывали многолетние санкции и бюджетный дефицит. Автор также предположил, что триггером могла стать реакция на реформы президента Масуда Пезешкиана и конфликт вокруг валютных правил, что могло начаться с забастовки на Большом базаре Тегерана и перерасти в более широкие протесты.