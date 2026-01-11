США рассматривают масштабный авиаудар по Ирану, – WSJ

В Иране не стихают массовые беспорядки. Режим аятоллы прибегает к силовому подавлению протестов. В Вашингтоне рассматривают возможное военное вмешательство.

Десятки людей уже погибли во время протестов. Дональд Трамп ранее несколько раз предупреждал Тегеран, что США прибегнут к жестким действиям в ответ на убийство мирных граждан, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Как США могут отреагировать на кровавые события в Иране?

В субботу, 10 января, политик написал в соцсети, что США готовы помочь иранцам в их стремлении завоевать свободу.

По словам американских чиновников, представители администрации Трампа обсудили возможность удара по Ирану, в частности -– какие объекты могут стать целями.

Один из вариантов, что обсуждается, – масштабный авиаудар по нескольким иранским военным целям, сообщил один из чиновников.

Другой отметил, что консенсуса относительно дальнейших действий нет, и ни одна военная техника или персонал не были передислоцированы для подготовки к удару.

Чиновники отметили, что такие разговоры являются частью обычного планирования. Признаков неизбежного нападения на Иран, по их словам, нет.