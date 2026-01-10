США готовы помочь, Трамп сделал заявление на фоне масштабных протестов в Иране

Уже более двух недель Иран охвачен народными протестами. Дональд Трамп заявил, что готов помочь иранцам получить желанную свободу.

Несмотря на жестокое подавление со стороны силовиков, миллионы людей продолжают выходить на улицы, выступая против режима аятоллы, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин подавлен, – эксперт раскрыл нюансы захвата российских танкеров

Что сказал Трамп о событиях в Иране?

10 января в собственной соцсети Дональд Трамп сделал пост, посвященный событиям в Иране.

Иран смотрит в сторону свободы, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь,

– говорится в сообщении американского президента.

К слову, президент США ранее предупреждал Тегеран, что прибегнет к жестким действиям в случае силового подавления протестов, в частности убийства мирных людей.

Как пишет Clash Report, в администрации Трампа обсуждали возможные действия на случай необходимости атаковать Иран, чтобы реализовать его предупреждение. Среди вариантов рассматривали масштабный авиаудар по нескольким военным объектам Ирана. В то же время окончательного решения нет, и подготовка к удару – переброски техники или войск – не начата.

Что этому предшествовало?

В субботу наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к Трампу с призывом вмешаться в ситуацию в Иране.

Пахлави отметил, что власти стреляют по протестующим. Кроме того, в стране полностью отключены связь и интернет. Режим Али Хаменеи использует информационную изоляцию, чтобы скрыть жестокое подавление протестов и насилия против демонстрантов.

Я прошу вас о помощи. Вы доказали, и я знаю, что Вы являетесь человеком мира и человеком слова. Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана,

– говорится в заявлении принца.

Справка: Реза Пахлави – это сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, который правил страной до Исламской революции 1979 года. После свержения шаха и прихода к власти исламского режима его семья вынуждена была уехать из Ирана. Формально он считается наследником иранского трона, хотя Иран сейчас является исламской республикой, а монархии не существует. Живет в изгнании, преимущественно в США. Выступает как оппозиционный политик, критикует нынешнюю власть Ирана и призывает к светскому, демократическому государству.

Последние новости о событиях в Иране