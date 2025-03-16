Президент Сербии Вучич выступил с обращением на фоне протестов: уходит ли в отставку

В Сербии бушуют масштабные протесты против действующей пророссийской власти. Видео из Белграда демонстрируют, как люди идут рекой с плакатами. Президент страны вышел в эфир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Александара Вучича.

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Что сказал Вучич о протестах в Сербии

По его словам, граждане Сербии не хотят революции и насилия, наоборот – стремятся сменить власть на выборах. А провести "цветную революцию" не удастся.

Вучич подчеркнул потребность в нормализации ситуации, мол, дети должны ходить в школу и колледж. Оставлять должность он не собирается. Более того – гордится полицией и не считает, что силовики поступали жестоко.

"В СМИ появилось много лжи относительно водометов и даже танков", – сказал он.

Сейчас известно, что это крупнейшая акция протеста в истории современной Сербии. Полиция утверждает, что на улицу вышли 107 тысяч человек, а оппозиция пишет о миллионе. Впрочем, власть угрожает разогнать протест. Десятки людей уже пострадали, 22 человека арестованы за нападения на правоохранителей.

Массовые протесты Вучич назвал беспорядками и обещал всем причастным наказание. И прокомментировал ситуацию с тракторами. Считается, что на них приехали фермеры, чтобы поддержать протест. Впоследствии техника окружила лагерь протестующих, но не известно, откуда она взялась. В конце концов тракторам прокололи шины и выбили стекла. В общем уничтожено более 100 тракторов.

Вучич намекнул, что окружение лагеря – дело рук власти.

"Если бы не тракторы, вряд ли удалось бы избежать кровопролития. Тракторы использовались, чтобы остановить массовое движение людей к определенной точке и защитить жизнь", – сказал он.

Также президент считает, якобы на протестах нет бедных, одни богатые. Хотя в нем участвуют студенты, профессура, фермеры.

Наконец, он заявил о "протестном туризме", якобы участников акции умышленно привезли. Накануне Вучич говорил, что на него давят с Запада, но он не поддастся.

Протесты в Сербии начались после того, как в прошлом году в городке Нови-Сад обвалился навес на вокзале. Тогда погибли 15 человек. До этого неоднократные протестные акции были относительно мирными – люди блокировали мосты и тому подобное.