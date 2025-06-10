Спят на полу: губернатор Калифорнии раскритиковал отношение Трампа к солдатам Нацгвардии

Президент США решил отправить бойцов Нацгвардии для подавления столкновений на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против иммиграционных рейдов. Как оказалось, это решение было поспешным – надлежащих условий для сна солдат пока нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на San Francisco Chronicle.

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Бойцы Национальной гвардии вынуждены спать на полу

Источник издания отметил, что войска, которых отправила администрация Трампа без согласия губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома для противодействия протестам против иммиграционной политики, были крайне неготовыми.

Бойцы прибыли без федерального финансирования на еду, воду, топливо, оборудование или жилье. Источник подчеркнул, что штатные чиновники и Нацгвардия Калифорнии не виноваты в ситуации и прокомментировал ситуацию.

Это – следствие, когда президент и министр обороны требуют немедленного развертывания без всякого плана. И без федерального финансирования для элементарных потребностей. Это – провал федерального правительства. Если вы федерализируете войска, позаботьтесь о них,

– заявили для издания.

Chronicle получило фотографии, которые показывают, как бойцы спят в подвалах федеральных зданий или на грузовых платформах, плотно расположенных друг к другу.

На это отреагировал губернатор Калифорнии Хейвн Ньюсом. "Вот так Дональд Трамп относится к своим войскам. Позор", – написал он.

Спальные места солдат Национальной гвардии / Фото, которое получили в Chronicle

Напомним, что в калифорнийском городе Лос-Анджелес продолжаются протесты, вызванные действиями Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), которая по приказу Дональда Трампа арестовывает нелегальных иммигрантов.

Администрация президента США решила ввести 2 000 бойцов Национальной гвардии для подавления столкновений. Это вызвало ряд скандалов. В частности, власти Калифорнии подают в суд на администрацию Трампа, а сам американский лидер заявил, что арестовал бы губернатора Ньюсома.