Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на San Francisco Chronicle.

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Бійці Національної гвардії змушені спати на підлозі

Джерело видання зазначило, що війська, яких відправила адміністрація Трампа без згоди губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома для протидії протестам проти імміграційної політики, були вкрай неготовими.

Бійці прибули без федерального фінансування на їжу, воду, паливо, обладнання чи житло. Джерело підкреслило, що штатні чиновники та Нацгвардія Каліфорнії не винні у ситуації та прокоментувало ситуацію.

Це – наслідок, коли президент і міністр оборони вимагають негайного розгортання без жодного плану. І без федерального фінансування для елементарних потреб. Це – провал федерального уряду. Якщо ви федералізуєте війська, подбайте про них,

– заявили для видання.

Chronicle отримало фотографії, які показують, як бійці сплять у підвалах федеральних будівель чи на вантажних платформах, щільно розташовані один біля одного.

На це відреагував губернатор Каліфорнії Геівн Ньюсом. "Ось так Дональд Трамп ставиться до своїх військ. Ганьба", – написав він.

Спальні місця солдатів Національної гвардії / Фото, яке отримали в Chronicle

Нагадаємо, що в каліфорнійському місті Лос-Анджелес тривають протести, викликані діями Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка за наказом Дональда Трампа заарештовує нелегальних іммігрантів.

Адміністрація президента США вирішила ввести 2 000 бійців Національної гвардії для придушення сутичок. Це спричинило низку скандалів. Зокрема, влада Каліфорнії подає в суд на адміністрацію Трампа, а сам американський лідер заявив, що заарештував би губернатора Ньюсома.