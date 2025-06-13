Это отвлечение внимания: почему Трап прибегнул к демонстрации силы в отношении протестующих

Протесты в США относительно жесткой миграционной политики Дональда Трампа не утихают. 14 июня должны пройти масштабные акции под названием "Без королей".

Директор по связям с общественностью Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, что Трамп так и не смог реализовать программу депортации, которую он обещал осуществить до президентских выборов. Речь шла о том, что из США должны были быть высланы миллионы людей – именно те, кто уже совершил уголовные преступления.

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Задержания даже в школах

Добрянский объяснил, что на самом деле федеральные агенты ждут людей возле помещений судов, куда они приходят на плановые слушания по своим делам о предоставлении убежища.

Такая тактика – это самое тревожное, что происходит. Если правительственный адвокат во время слушания отказывается от предварительно согласованных договоренностей с теми, кто просит об убежище, и требует немедленной депортации, агенты сразу арестовывают этих людей,

– подчеркнул он.

Федеральные агенты, по словам директора по связям с общественностью, также заходят в школы, рестораны, пекарни, проверяют документы и иногда забирают людей. В частности тех, кто имеет законные права находиться в стране.

Те, у кого отсутствует статус, – это люди, у кого просроченная виза и они не имеют разрешения на работу. Хотя президент обещал, что их не будут депортировать – они законопослушные граждане и налогоплательщики, – подчеркнул Добрянский.

Именно поэтому американцы, как он заметил, по всей стране выражают недовольство, в частности, организуя протесты, как произошло в Нью-Йорке и Вашингтоне. Также люди выходили на улицы Калифорнии – в Лос-Анджелесе. Все это вылилось в беспрецедентное развертывание национальной гвардии, несмотря на возражения губернатора штата.

Это была демонстрация силы, которая была направлена, по его предположению, на отвлечение внимания от публичной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и самым богатым человеком в мире – Илоном Маском.

"Основная причина, по которой люди выходят на улицу, – арестовывают тех, кто не является преступниками. Эти люди – друзья членов своих сообществ, активные участники повседневной жизни. Они давно интегрированы в общество. Именно поэтому протесты вызывают такую острую реакцию", – отметил директор по связям с общественностью.

В частности Лос-Анджелес и весь штат Калифорния имеют значительное присутствие национальных меньшинств. Они в основном состоят из мигрантов из стран Южной и Центральной Америки и Мексики.

Кто-то называет их мигрантами, но кто-то говорит, что их предки жили на территории Калифорнии еще до того, как она стала частью США. Именно эти люди становятся целями федеральных агентов, что создает проблему для местных властей,

– уверен Андрей Добрянский.

В целом, по его мнению, большее количество населения выступает против того, чтобы вооруженные федеральные агенты заходили в школы, библиотеки и даже церкви и устраивали облавы на мигрантов.

Отметим, что по мнению военного политического аналитика Александры Филиппенко, протесты в США против рейдов на мигрантов могут "привести к серьезным последствиям". Протестующие перекрывают дороги, жгут машины, происходят столкновения с полицией также из-за решения Белого дома привлечь 2000 нацгвардейцев для борьбы с ними. Однако дальше возможно привлечение еще 500 морских пехотинцев для подавления протестов. Они находятся в состоянии повышенной готовности в южной Калифорнии.