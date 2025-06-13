Директор зі зв'язків із громадськістю Українського конгреського комітету Америки Андрій Добрянський підкреслив у розмові з 24 Каналом, що Трамп так і не зміг реалізувати програму депортації, яку він обіцяв здійснити до президентських виборів. Йшлося про те, що із США мали бути вислані мільйони людей – саме ті, хто вже здійснив кримінальні правопорушення.

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Затримання навіть у школах

Добрянський пояснив, що насправді федеральні агенти чекають людей біля приміщень судів, куди вони приходять на планові слухання по своїх справах щодо надання прихистку.

Така тактика – це найтривожніше, що відбувається. Якщо урядовий адвокат під час слухання відмовляється від попередньо узгоджених домовленостей з тими, хто просить про прихисток, і вимагає негайної депортації, агенти одразу заарештовують цих людей,

– наголосив він.

Федеральні агенти, за словами директора зі зв'язків із громадськістю, також заходять у школи, ресторани, пекарні, перевіряють документи та іноді забирають людей. Зокрема тих, хто має законні права перебувати в країні.

Ті, у кого відсутній статус, – це люди, у кого прострочена віза і вони не мають дозволу на роботу. Хоча президент обіцяв, що їх не будуть депортувати – вони законослухняні громадяни та платники податків, – підкреслив Добрянський.

Саме тому американці, як він зауважив, по всій країні висловлюють незадоволення, зокрема, організуючи протести, як відбулося у Нью-Йорку та Вашингтоні. Також люди виходили на вулиці Каліфорнії – у Лос-Анджелесі. Все це вилилося у безпрецедентне розгортання національної гвардії, попри заперечення губернатора штату.

Це була демонстрація сили, яка була спрямована, за його припущенням, на відволікання уваги від публічної сварки між президентом США Дональдом Трампом та найбагатішою людиною у світі – Ілоном Маском.

"Основна причина, через яку люди виходять на вулицю, – заарештовують тих, хто не є злочинцями. Ці люди – друзі членів своїх спільнот, активні учасники повсякденного життя. Вони давно інтегровані у суспільство. Саме тому протести викликають таку гостру реакцію", – відзначив директор зі зв'язків із громадськістю.

Зокрема Лос-Анджелес та увесь штат Каліфорнія мають значну присутність національних меншин. Вони в основному складаються з мігрантів з країн Південної та Центральної Америк та Мексики.

Хтось називає їх мігрантами, але хтось говорить, що їх пращури жили на території Каліфорнії ще до того, як вона стала частиною США. Саме ці люди стають цілями федеральних агентів, що створює проблему для місцевої влади,

– впевнений Андрій Добрянський.

В цілому, на його думку, більша кількість населення виступає проти того, щоб озброєння федеральні агенти заходили в школи, бібліотеки та навіть церкви та влаштовували облави на мігрантів.

Зазначимо, що на думку військового політичної аналітикині Олександри Філіппенко, протести у США проти рейдів на мігрантів можуть "призвести до серйозних наслідків". Протестувальники перекривають дороги, палять автівки, відбуваються сутички з поліцією також через рішення Білого дому залучити 2000 нацгвардійців для боротьби з ними. Проте далі можливе залучення ще 500 морських піхотинців для придушення протестів. Вони перебувають у стані підвищеної готовності в південній Каліфорнії.