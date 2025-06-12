Хоча багато американців підтримують депортацію, дії влади викликають багато суперечок. У розмові з 24 Каналом політична аналітикиня, доктор історичних наук Олександра Філіппенко назвала кількість нелегалів у США.

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У США загострилися протести

Протестні акції проти рейдів на емігрантів тривають уже кілька днів, але найбільше загострення відбулося в ніч на 7 червня. Все почалося в Лос-Анджелесі, особливо в південній частині Каліфорнії, зокрема в місті Парамаунт. Події викликають серйозний резонанс у суспільстві.

Це може призвести до серйозних наслідків,

– зазначила політична аналітикиня.

Протестувальники перекривали дороги, палили автомобілі, відбувалися сутички з поліцією. Це стало наслідком рішення адміністрації Трампа мобілізувати 2000 нацгвардійців для боротьби з демонстрантами. Крім того, не виключено залучення ще 500 морських піхотинців, які вже перебувають у стані підвищеної готовності в південній Каліфорнії.

Скільки нелегалів у США

Служба імміграційного та митного контролю активно затримує нелегальних емігрантів. Найчастіше арештовують тих, кого найпростіше зловити – людей, які подають документи на легалізацію свого перебування. Їх затримують безпосередньо біля судів, де вони проходять офіційну процедуру. Це викликає обурення, адже йдеться про людей, які намагаються діяти в межах закону.

Багато американців, особливо в Каліфорнії, вважають, що заарештувати потрібно злочинців, а не тих, кого найпростіше зловити,

– наголосила Олександра Філіппенко.

За різними оцінками, у США перебуває від 11 до 22 мільйонів нелегалів. Найбільш консервативна цифра – близько 11 мільйонів, хоча багато хто вважає, що реальна кількість значно більша – до 15 мільйонів. Адміністрація Трампа озвучує число у 22 мільйони.

Найбільше нелегалів проживає в таких штатах:

Каліфорнія – близько 3 мільйонів;

Техас – близько 2 мільйонів;

Флорида – близько 600 тисяч;

Нью-Йорк – близько 400 тисяч.

У Каліфорнії іммігранти складають приблизно 27% населення, водночас загалом по США – близько 13%. У Техасі, Флориді, Нью-Йорку та Нью-Джерсі частка іммігрантів також сягає 13%.

Ставлення американців до депортації

Згідно з опитуванням телеканалу CBS News, проведеним 6 червня, 54% американців підтримують план Дональда Трампа щодо депортації всіх нелегальних іммігрантів. Це стосується не лише ситуації в Каліфорнії, а й по всій країні загалом.

Якщо Трамп наважиться на конфронтацію з владою Каліфорнії як зараз із губернатором Гевіном Ньюсомом, приводом, найімовірніше, стане нелегальна імміграція,

– припустила доктор історичних наук.

У Каліфорнії підтримка іммігрантів вища, однак у масштабах усієї країни більшість схвалює депортації. Трамп вважає, що велика кількість нелегалів становить загрозу для безпеки США. Методи чинної адміністрації викликають суперечки, однак питанням імміграції активно займаються і політики, і юристи.