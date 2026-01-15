Останавливаться не собираются: как Путин будет продолжать добиваться своих "целей"

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва не намерена отказываться от реализации своих намерений в отношении Украины. Россияне и в дальнейшем собираются "настойчиво двигаться к определенным целям".

Как Путин высказался об Украине?

По словам Путина, Москва ожидает, что украинская власть осознает необходимость достижения так называемого "устойчивого мира". До тех пор, пока этого не произойдет, российская сторона продолжит методично добиваться выполнения собственных задач.

Президент страны-агрессора также заявил, что урегулирование войны в Украине якобы возможно только при условии возвращения к дискуссии о новой системе безопасности, которую ранее предлагала Россия.

Кроме этого, Путин в очередной раз повторил тезис о том, что конфликт вокруг Украины, по его словам, стал прямым следствием пренебрежения интересами России и формирования угроз ее национальной безопасности.

Заметим, что на днях представитель России в ООН Василий Небензя выступил с жестким и циничным заявлением, пригрозив, что условия возможных мирных договоренностей для Украины якобы будут становиться все хуже с каждым последующим днем. Также он заявил, что Москва якобы будет отвечать силовыми методами на каждую, по его словам, "провокационную атаку" против гражданского населения России.

Как США реагируют на такие заявления России?