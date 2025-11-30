Путин готов согласиться на перемирие и мирное соглашение при "определенных условиях", – МИД Турции

В МИД Турции интересно высказались относительно мирных переговоров. Там считают, что Украина и Россия готовы заключить соглашение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

Смотрите также У Трампа уже хотят закрыть споры по 2 пунктам плана для Украины, – Axios

Что говорят в Турции о возможном мире между Россией и Украиной?

Хакан Фидан, глава МИД, в интервью немецкому СМИ заявил, что стороны готовы к миру как никогда.

После четырех лет изнурительной войны стороны больше, чем раньше, готовы заключить мир. Они увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения,

– убежден он.

Но, когда медийщики кое-что уточнили, Фидан ответил несколько уклончиво. Журналисты задали достаточно логичный вопрос: если Путин достигает успехов на поле боя, то почему он должен заключать мир.

По нашему пониманию, Путин также готов согласиться на перемирие и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях. Эта позиция была доведена до сведения украинской стороны, и мы участвуем в некоторых ее аспектах. Эта война также стоит России очень дорого,

– сказал Хакан Фидан.

Заметьте! Турция является крупным игроком на геополитической карте. Эрдоган не раз предлагал провести мирные переговоры в его стране, поскольку она якобы подходит для обеих сторон. А еще интересно, что Путин недавно говорил с Эрдоганом – и Песков тогда подчеркивал, что контакты с американцами не запланированы. А сам турецкий президент говорил, что следует создать "согласованные рамки, которые бы учли интересы всех участников процесса".

По мнению Фидана, мирное соглашение по Украине призвано гарантировать и безопасность Европы.

Я рассматриваю это как историческую возможность предотвратить дальнейшие нападения. Такое соглашение должно содержать четкие обязательства относительно того, что ни одна из сторон не будет нападать на другую, по любой причине. Если по этому вопросу удастся достичь согласия, это может привести к еще 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше,

– предположил он.

Министр иностранных дел Турции добавил: "Мирное соглашение не означает отказ от собственных мер безопасности. Ни европейцы, ни россияне этого не сделают; они будут продолжать готовиться к различным сценариям. НАТО сделает то же самое. Время покажет, насколько можно сохранить мир. Но Россия также страдает экономически и социально и выиграла бы от соглашения".

Коротко о ходе мирных переговоров