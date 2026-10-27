Впервые с прошлого года: Путин проведет переговоры с ключевыми союзниками Украины в Европе, – СМИ

Президент России Владимир Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьёре. Лидеры должны обсудить перспективы мирного соглашения по Украине.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, разговор трех лидеров может состояться уже во вторник, 27 октября. Официальные представители Кремля, а также правительств Норвегии и Финляндии пока воздержались от оперативных комментариев по поводу запланированной встречи.

Подготовительные контакты активизировались после визита специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа в Санкт-Петербург. До этого американский представитель провел встречу в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами северных стран.

Предстоящий контакт станет первым прямым общением между Путиным и высшими европейскими лидерами, являющимися союзниками Киева, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с ним в июле 2025 года.