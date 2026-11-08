Понял что-то о Донбассе: CNN объяснило, почему Путин изменил тактику ударов по Украине

Об этом говорится в материале CNN.

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Почему Путин изменил тактику ударов по Украине?

По словам сотрудника аналитического центра New Eurasian Strategies Centre Джона Лафа, воздушная кампания России теперь "очевидно направлена на уничтожение украинской экономики".

Он также заявил изданию, что многие европейские союзники Киева до сих пор не осознают, насколько серьезна ситуация в Украине и какую финансовую нагрузку она может создать для европейских партнеров.

Путин пришел к выводу, что не может победить на Донбассе, просто отправляя в бой больше военных и пытаясь продвигаться вперед. Ведь украинцы провели относительно успешное лето– пояснил Лаф.

По его словам, российский диктатор решил, что единственный способ изменить ситуацию – это " разрушить украинскую экономику ". И Москва систематически работает над этим.

Кристиан Влас, исследователь Восточной Европы международной организации ACLED, которая отслеживает конфликты в мире, также прогнозирует тяжелую зиму для Украины.

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Этой зимой гуманитарная ситуация будет ужасной, причем значительно ухудшится раньше, чем в прошлом году. Это будет не обычная зима– сказал он CNN.

По данным ACLED, число погибших среди гражданского населения Украины достигло самого высокого уровня с первых месяцев полномасштабной войны.

С начала 2023 года российские удары взяли жизни более 2700 мирных жителей.

Число российских атак по Украине в течение 2026 года постоянно росло. В январе было зафиксировано 3650 атак, а в октябре – уже 5532.

Какие цели Россия атакует чаще всего?

Кремль расширил перечень целей, пытаясь нанести еще больший ущерб украинской экономике.

Враг регулярно проводит атаки на украинские порты, через которые экспортируется зерно, промышленные склады, сельскохозяйственные предприятия, железную дорогу и металлургические заводы.

По словам Власа, такие атаки наносят удар не только по промышленности, но и по доходам государства и зарплатам работников.

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Российские удары по торговым центрам, складам и логистическим объектам также нарушают поставки и продажу товаров, пояснила руководительница российского направления Института изучения войны Екатерина Степаненко.

Еще одна проблема – изменение времени атак. Если раньше Россия преимущественно наносила удары ночью, то теперь все чаще атакует днем. Это мешает работе украинских предприятий. Во время воздушной тревоги многие учреждения и компании вынуждены приостанавливать работу. Из-за этого бизнес теряет время и деньги.

Удары по энергетическим объектам также наносят ущерб экономике. Из-за перебоев с электричеством и водой предприятия не могут полноценно работать.

По словам Степаненко, российские войска начали проводить атаки на энергетическую инфраструктуру и в регионах, которые ранее не были основными целями. В частности, под ударом оказался Ровно. Это создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.

Последствия атак становятся все более серьезными. Часть украинских электростанций получила такие повреждения, что восстановить их уже невозможно.

Джон Лаф подчеркнул, что продолжительные удары и истощение Украины создают особенно опасную ситуацию для экономики.