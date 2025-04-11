Путин начал встречу со спецпредставителем Трампа

11 апреля вечером начались переговоры российского диктатора и спецпосланника Трампа – Стива Уиткоффа. Ожидается, что политики обсудят "украинское урегулирование".

Перед тем, как встретиться с Путиным, Уиткофф провел переговоры в Санкт-Петербурге с главой российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, передает 24 Канал.

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Встреча Путина и Уиткоффа

11 апреля днем ​​спикер главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф проведет переговоры с Путиным. Чиновник добавил, что от этой встречи не стоит ждать "прорывных результатов".

Уиткофф и Путин пожали друг другу руки / Скриншот

В комментарии пропагандистам Песков отметил, что это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Первые два были в Москву, третий – в Санкт-Петербург. Чиновник уточнил, что процесс переговоров будет закрыт.

Также перед стартом встречи Дональд Трамп в собственной соцсети упрекнул Россию за промедление с прекращением огня в Украине. Президент США заявил, что Москва должна двигаться к перемирию, ведь еженедельно гибнут тысячи человек.

Кроме того, СМИ сообщают, что Уиткофф якобы передаст Путину ультиматум от Трампа. Если Россия не согласится на прекращение огня до апреля, тогда США введут против нее дополнительные санкции.

Напомним, что сегодня ровно месяц с момента встречи украинской и американской делегации в Джидде, в результате которой Киев принял предложение США о полном прекращении огня. С того времени Москва игнорировала призывы к перемирию и продолжала жестокие обстрелы Украины.