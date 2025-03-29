Россия нарушит все соглашения: в ISW объяснили значение заявлений Путина о "нелегитимности" Зеленского

Недавно глава Кремля Владимир Путин снова повторил свою давнюю риторику, что "нацисты" и люди с "неонацистскими взглядами" имеют значительное влияние в украинском правительстве, а Зеленский является "нелегитимным". Это может создать информационные условия для России, при которых она сможет нарушить любые достигнутые условия соглашения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Для чего Путин снова заговорил о "нелегитимности" украинской власти

Во время визита на командный пункт российских подводных лодок в Мурманской области 27 марта Путин повторил свою давнюю шаблонную риторику о том, что "нацисты" и люди с "неонацистскими взглядами" имеют значительное влияние в Украине и что "неонацистские группы" имеют "фактическую власть в своих руках" в Украине.

Также Путин повторил заявления о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным", поскольку в Украине не состоялись президентские выборы в 2024 году, и дополнительно утверждал, что вся украинская гражданская власть является нелегитимной, поскольку президент назначает региональных чиновников.

Аналитики отмечают, что Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов во время военного положения и вторжения вражеской страны.

Ранее Путин характеризовал украинское правительство как нелегитимное, пытаясь оправдать нежелание России участвовать в добросовестных переговорах о прекращении войны, и последовательно определял "денацификацию" – фразу, которую Кремль использует для того, чтобы выдвинуть свое требование об устранении украинского правительства и установления пророссийского марионеточного режима – как цель своего полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, – говорится в отчете.

Глава Кремля также неоднократно обвинял Зеленского в том, что он является нелегитимным лидером Украины накануне телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля, однако в последние недели эти обвинения звучат гораздо реже.

"Впервые Путин фактически признал Зеленского законным президентом Украины и будущим партнером России по переговорам в конце февраля 2025 года, а заявление Путина от 27 марта, как представляется, является повторением его обвинений, направленных на подрыв легитимности Зеленского", – отмечают в ISW.

По словам аналитиков, постоянные усилия Кремля охарактеризовать украинское правительство как нелегитимного партнера по переговорам ставят под серьезное сомнение готовность Кремля добросовестно вести переговоры об урегулировании войны. Кроме того, подобные заявления создают информационные условия для нарушения Россией любого достигнутого соглашения на том основании, что украинское правительство не имело законного права его заключать.