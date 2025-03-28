Российский диктатор также повторил нарратив о "нацизме" в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Путин заявил о власти "Азова" в Украине

Путин выдал очередные пропагандистские нарративы. Российский диктатор обвинил украинскую власть в "нелегитимности".

По его словам, легитимности не имеет президент Украины Зеленский, а с ним и другие представители власти. Более того, он задается вопросом зачем вообще подписывать что-то с Украиной, если "завтра придут другие управленцы". При этом он все же настаивает на проведении выборов в Украине под эгидой ООН.

К слову: Эти заявления выглядят еще менее уместными, если вспомнить, что выборы в России фактически не проходят с международными обозревателями, а оппозиционные кандидаты к ним вообще не допускаются. Так же российские "референдумы" проводились без соблюдения хотя бы базовых норм.

"Креатив" самоизбранного российского президента на этом не закончился. Он пошел дальше и сделал вывод, что если легитимной власти в Украине нет, то ею начинают управлять "неонацистские формирования", упомянув при этом "Азов". С ними же он вести переговоры считает невозможным.