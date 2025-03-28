Російський диктатор також повторив наратив про "нацизм" в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Путін заявив про владу "Азова" в Україні

Путін видав чергові пропагандистські наративи. Російський диктатор звинуватив українську владу у "нелегітимності".

За його словами, легітимності не має президент України Зеленський, а з ним й інші представники влади. Ба більше, він задається питанням нащо взагалі підписувати щось з Україною, якщо "завтра прийдуть інші управлінці". При цьому він все ж настоює на проведенні виборів в Україні під егідою ООН.

До слова: Ці заяви виглядають ще менш доречними, якщо згадати, що вибори в Росії фактично не відбуваються з міжнародними оглядачами, а опозиційні кандидати до них взагалі не допускаються. Так само російські "референдуми" проводилися без дотримання бодай базових норм.

"Креатив" самообраного російського президента на цьому не скінчився. Він пішов далі і зробив висновок, що якщо легітимної влади в Україні немає, то нею починають керувати "неонацистські формування", згадавши при цьому "Азов". З ними ж він вести переговори вважає неможливим.