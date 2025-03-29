Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Для чого Путін знову заговорив про "нелегітимність" української влади

Під час візиту на командний пункт російських підводних човнів у Мурманській області 27 березня Путін повторив свою давню шаблонну риторику про те, що "нацисти" та люди з "неонацистськими поглядами" мають значний вплив в Україні і що "неонацистські групи" мають "фактичну владу в своїх руках" в Україні.

Також Путін повторив заяви про те, що президент України Володимир Зеленський є "нелегітимним", оскільки в Україні не відбулися президентські вибори у 2024 році, і додатково стверджував, що вся українська цивільна влада є нелегітимною, оскільки президент призначає регіональних чиновників.

Аналітики зазначають, що Конституція України прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану та вторгнення ворожої країни.

Раніше Путін характеризував український уряд як нелегітимний, намагаючись виправдати небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни, і послідовно визначав "денацифікацію" – фразу, яку Кремль використовує для того, щоб висунути свою вимогу про усунення українського уряду і встановлення проросійського маріонеткового режиму – як мету свого повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, – йдеться у звіті.

Глава Кремля також неодноразово звинувачував Зеленського в тому, що він є нелегітимним лідером України напередодні телефонної розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом 12 лютого, однак останніми тижнями ці звинувачення лунають набагато рідше.

"Вперше Путін фактично визнав Зеленського законним президентом України і майбутнім партнером Росії по переговорах наприкінці лютого 2025 року, а заява Путіна від 27 березня, як видається, є повторенням його звинувачень, спрямованих на підрив легітимності Зеленського", – зазначають в ISW.

За словами аналітиків, постійні зусилля Кремля охарактеризувати український уряд як нелегітимного партнера по переговорах ставлять під серйозний сумнів готовність Кремля добросовісно вести переговори про врегулювання війни. Крім того, подібні заяви створюють інформаційні умови для порушення Росією будь-якої досягнутої угоди на тій підставі, що український уряд не мав законного права її укладати.