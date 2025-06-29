Владимир Путин явно не осознал уроков Второй мировой войны. Несмотря на огромную армию, он не способен захватить Украину, россияне несут масштабные потери на фронте, количество которых уже превысило миллион.

Для армии такого масштаба по численности и вооружению это очень большая цена за менее чем пятую часть территории Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что об этом известно

Несмотря на более 3 лет полномасштабной войны, Россия до сих пор не смогла победить. из-за глубоких структурных проблем – низкий уровень подготовки, централизованное и неэффективное командование, жестокость, коррупцию и массовые потери личного состава.

Аналитики указывают, что россияне всегда полагались на массовость и жестокость. Они исторически стремились к амбициозным интеллектуальным основам своей военной мощи, но это, как правило, давало сбои при первом же столкновении с реальностью.

В случае с Красной армией 1920-х и 30-х годов многие радикальные военные идеи были утрачены в сталинских чистках. Единственной армией, которая получила какие-либо ценные знания о будущем войны из экспериментальных учений, проведенных в СССР в то время, был Вермахт,

– говорится в статье.

По состоянию на сегодня провалилась и современная “доктрина Герасимова”, которая не выдержала столкновения с украинской армией. Отмечается, что западные военные эксперты все чаще пересматривают взгляды на советскую победу во Второй мировой войне.

По их мнению, кроме этого исключения, история российских войн в течение XX века преимущественно полна поражений и невероятных потерь. Например, как напоминают, 1905 года Россия потерпела поражение в войне против Японии, что повлекло революцию.

А в Первой мировой Российская империя потеряла около 5,5 миллионов человек, потерпела поражение и потеряла значительные территории по Брестскому миру. Общей чертой обоих вышеупомянутых конфликтов является равнодушие командования к потерям среди солдат.

Сейчас Россия смогла взять контроль только над примерно 20% украинской территории, тогда как ВСУ неоднократно проводили успешные контратаки. Потери России поражают масштабами – более миллиона военных, из них более 500 тысяч погибших.

Также, согласно обнародованной информации, уничтожены десятки тысяч бронетранспортеров, тысячи артсистем и сотни самолетов, включая часть стратегической авиации и более 10 тысяч танков.

"Очевидно, что ключевой особенностью почти всех этих войн является высокий уровень потерь. Любой, кто прочитает этот перечень смертей и разрушений, а также большое количество поражений, вполне может прийти к выводу, что Россия просто плохо умеет воевать. И это правда", – говорится в материале.

Напоминают, что в истории Красная армия потеряла значительно больше жизней, чем Западные союзники или даже немцы, которых они побеждали. И даже сейчас российских призывников обучают всего несколько дней и сразу бросают в бой, некоторые даже не умеют чистить оружие.

"В последние десятилетия мы слишком уважительно относились к Красной Армии и ее современной преемнице. Победа России во Второй мировой войне была полной, но она не должна была стоить так дорого в человеческих жизнях. Красная армия была продуктом жестокой, коррумпированной страны, которая не ценила жизни своих солдат – и была, по сути, крайне некомпетентной. И сегодня ситуация не изменилась", – отмечают в издании.