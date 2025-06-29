Для армії такого масштабу за чисельністю та озброєнням це дуже велика ціна за менш ніж п'яту частину території України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що про це відомо

Попри понад 3 роки повномасштабної війни, Росія досі не змогла перемогти. через глибокі структурні проблеми – низький рівень підготовки, централізоване й неефективне командування, жорстокість, корупцію та масові втрати особового складу.

Аналітики вказують, що росіяни завжди покладалися на масовість і жорстокість. Вони історично прагнули до амбітних інтелектуальних основ своєї військової могутності, але це, як правило, давало збої при першому ж зіткненні з реальністю.

У випадку з Червоною армією 1920-х і 30-х років багато радикальних військових ідей було втрачено в сталінських чистках. Єдиною армією, яка отримала будь-які цінні знання про майбутнє війни з експериментальних навчань, проведених в СРСР у той час, був Вермахт,

– ідеться у статті.

Станом на сьогодні провалилась і сучасна “доктрина Герасимова”, яка не витримала зіткнення з українською армією. Зазначається, що західні військові експерти дедалі частіше переглядають погляди на радянську перемогу у Другій світовій війні.

На їхню думку, окрім цього винятку, історія російських війн протягом XX століття переважно сповнена поразок і неймовірних втрат. Наприклад, як нагадують, 1905 року Росія зазнала поразки у війні проти Японії, що спричинило революцію.

А у Першій світовій Російська імперія втратила близько 5,5 мільйона осіб, зазнала поразки та втратила значні території за Брестським миром. Спільною рисою обох вищезгаданих конфліктів є байдужість командування до втрат серед солдатів.

Наразі Росія змогла взяти контроль лише над приблизно 20% української території, тоді як ЗСУ неодноразово проводили успішні контратаки. Втрати Росії вражають масштабами – понад мільйон військових, з них понад 500 тисяч загиблих.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, знищено десятки тисяч бронетранспортерів, тисячі артсистем і сотні літаків, включно з частиною стратегічної авіації й понад 10 тисяч танків.

"Очевидно, що ключовою особливістю майже всіх цих воєн є високий рівень втрат. Будь-хто, хто прочитає цей перелік смертей і руйнувань, а також велику кількість поразок, цілком може дійти висновку, що Росія просто погано вміє воювати. І це правда", – ідеться у матеріалі.

Нагадують, що в історії Червона армія втратила значно більше життів, ніж Західні союзники чи навіть німці, яких вони перемагали. І навіть зараз російських призовників навчають лише кілька днів і одразу кидають у бій, деякі навіть не вміють чистити зброю.

"В останні десятиліття ми занадто шанобливо ставилися до Червоної Армії та її сучасної наступниці. Перемога Росії у Другій світовій війні була повною, але вона не повинна була коштувати так дорого в людських життях. Червона армія була продуктом жорстокої, корумпованої країни, яка не цінувала життя своїх солдатів – і була, по суті, вкрай некомпетентною. І сьогодні ситуація не змінилася", – наголошують у виданні.