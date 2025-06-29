Для армии такого масштаба по численности и вооружению это очень большая цена за менее чем пятую часть территории Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что об этом известно

Несмотря на более 3 лет полномасштабной войны, Россия до сих пор не смогла победить. из-за глубоких структурных проблем – низкий уровень подготовки, централизованное и неэффективное командование, жестокость, коррупцию и массовые потери личного состава.

Аналитики указывают, что россияне всегда полагались на массовость и жестокость. Они исторически стремились к амбициозным интеллектуальным основам своей военной мощи, но это, как правило, давало сбои при первом же столкновении с реальностью.

В случае с Красной армией 1920-х и 30-х годов многие радикальные военные идеи были утрачены в сталинских чистках. Единственной армией, которая получила какие-либо ценные знания о будущем войны из экспериментальных учений, проведенных в СССР в то время, был Вермахт,

– говорится в статье.

По состоянию на сегодня провалилась и современная “доктрина Герасимова”, которая не выдержала столкновения с украинской армией. Отмечается, что западные военные эксперты все чаще пересматривают взгляды на советскую победу во Второй мировой войне.

По их мнению, кроме этого исключения, история российских войн в течение XX века преимущественно полна поражений и невероятных потерь. Например, как напоминают, 1905 года Россия потерпела поражение в войне против Японии, что повлекло революцию.

А в Первой мировой Российская империя потеряла около 5,5 миллионов человек, потерпела поражение и потеряла значительные территории по Брестскому миру. Общей чертой обоих вышеупомянутых конфликтов является равнодушие командования к потерям среди солдат.

Сейчас Россия смогла взять контроль только над примерно 20% украинской территории, тогда как ВСУ неоднократно проводили успешные контратаки. Потери России поражают масштабами – более миллиона военных, из них более 500 тысяч погибших.

Также, согласно обнародованной информации, уничтожены десятки тысяч бронетранспортеров, тысячи артсистем и сотни самолетов, включая часть стратегической авиации и более 10 тысяч танков.

"Очевидно, что ключевой особенностью почти всех этих войн является высокий уровень потерь. Любой, кто прочитает этот перечень смертей и разрушений, а также большое количество поражений, вполне может прийти к выводу, что Россия просто плохо умеет воевать. И это правда", – говорится в материале.

Напоминают, что в истории Красная армия потеряла значительно больше жизней, чем Западные союзники или даже немцы, которых они побеждали. И даже сейчас российских призывников обучают всего несколько дней и сразу бросают в бой, некоторые даже не умеют чистить оружие.

"В последние десятилетия мы слишком уважительно относились к Красной Армии и ее современной преемнице. Победа России во Второй мировой войне была полной, но она не должна была стоить так дорого в человеческих жизнях. Красная армия была продуктом жестокой, коррумпированной страны, которая не ценила жизни своих солдат – и была, по сути, крайне некомпетентной. И сегодня ситуация не изменилась", – отмечают в издании.