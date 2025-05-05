Трамп заявил, что Путин не берет трубку, когда звонят лидеры ЕС

Дональд Трамп рассказал, что лидеры Европейского Союза неоднократно просили его позвонить президенту России. Поскольку тот не отвечает на их звонки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью для NBC News. По словам Трампа, "европейские лидеры просили меня связаться с Путиным, ведь он не берет трубку, когда они звонят".

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Лидеры ЕС не могут позвонить Путину

Эти комментарии стали частью более широкого разговора о международных отношениях и дипломатических усилиях США. Трамп подчеркнул важность личных переговоров для решения глобальных конфликтов, в частности по ситуации в Украине.

К слову, Дональд Трамп за 100 дней президентства подписал соглашение о редкоземах с Украиной, но не смог достичь прогресса в двух войнах.

США вышли из роли посредника в переговорах по Украине, тем временем Стив Уиткофф вел переговоры с ХАМАС, которые были безрезультатны.

К тому же Дональд Трамп заявил, что провел "несколько очень хороших дискуссий" со своими советниками по войне в Украине, но не предоставил деталей.

На вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным, Трамп ответил, что еще не думал об этом, но подчеркнул важность обсуждений о России и Украине.