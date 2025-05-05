Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью для NBC News. По словам Трампа, "европейские лидеры просили меня связаться с Путиным, ведь он не берет трубку, когда они звонят".

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Лидеры ЕС не могут позвонить Путину

Эти комментарии стали частью более широкого разговора о международных отношениях и дипломатических усилиях США. Трамп подчеркнул важность личных переговоров для решения глобальных конфликтов, в частности по ситуации в Украине.

К слову, Дональд Трамп за 100 дней президентства подписал соглашение о редкоземах с Украиной, но не смог достичь прогресса в двух войнах.

США вышли из роли посредника в переговорах по Украине, тем временем Стив Уиткофф вел переговоры с ХАМАС, которые были безрезультатны.

К тому же Дональд Трамп заявил, что провел "несколько очень хороших дискуссий" со своими советниками по войне в Украине, но не предоставил деталей.

На вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным, Трамп ответил, что еще не думал об этом, но подчеркнул важность обсуждений о России и Украине.