Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю для NBC News. За словами Трампа, "європейські лідери просили мене зв'язатися з Путіним, адже він не бере трубку, коли вони дзвонять".

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Лідери ЄС не можуть зателефонувати Путіну

Ці коментарі стали частиною ширшої розмови про міжнародні відносини та дипломатичні зусилля США. Трамп підкреслив важливість особистих переговорів для розв'язання глобальних конфліктів, зокрема щодо ситуації в Україні.

До слова, Дональд Трамп за 100 днів президентства підписав угоду про рідкоземи з Україною, але не зміг досягти прогресу у двох війнах.

США вийшли з ролі посередника в переговорах щодо України, тим часом Стів Віткофф вів переговори з ХАМАС, які були безрезультативні.

До того ж Дональд Трамп заявив, що провів "кілька дуже хороших дискусій" зі своїми радниками щодо війни в Україні, але не надав деталей.

На запитання про можливу зустріч з Владіміром Путіним, Трамп відповів, що ще не думав про це, але наголосив на важливості обговорень про Росію та Україну.