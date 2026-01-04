Путин попал в ловушку, в которой ни один сценарий больше не гарантирует стабильности, – The Times

Российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации стратегической дилеммы. Он должен либо продолжать вести войну, подвергая страну экономическому истощению, росту социального недовольства и политическим рискам накануне выборов в Госдуму, либо же пытаться продвигаться по пути переговоров. Впрочем, их результат может сыграть совсем не на руку Кремлю.

Судьба переговоров решается действиями непредсказуемых внешних партнеров. Подробности в колонке для The Times рассказывает политолог и специалист по вопросам российской безопасности Марк Галеотти, передает 24 Канал.

В каком положении оказался Путин?

Аналитик обращает внимание на то, что новогоднее обращение Путина было удивительно бессодержательным и лишенным как оптимистических обещаний, так и жестких предупреждений. По мнению Галеотти, это свидетельствует о нежелании главы Кремля брать на себя обязательства, которые впоследствии могут сыграть против него. Ведь 2026 год одновременно может принести как потенциальную мирную договоренность по Украине на относительно выгодных для Москвы условиях, так и серьезные потрясения. А Путин, как известно, избегает рисков.

Обозреватель напоминает, что несмотря на медленный и кровавый характер наступления, Россия постепенно увеличивает контроль над украинскими территориями. Если в 2023 году речь шла менее чем о 600 квадратных километрах, то в 2024-м речь идет уже о более 3000, а в 2025 году – примерно 4500 – 5000. При этом соотношение потерь к захваченной территории для российской армии несколько улучшилось.

Частично это, по словам Галеотти, объясняется тем, что российские военные адаптировались к условиям современной войны. Они массово применяют беспилотники, активно используют управляемые авиабомбы для ударов с большой дистанции и внедряют тактику мелких прорывов и инфильтрации, заставляя украинскую оборону отходить.

Хотя в официальных российских сводках успехи часто преувеличивают, эксперт считает, что когда Путин демонстрирует нежелание идти на переговоры, считая, что война может принести желаемый результат, – это позиция, которую он воспринимает серьезно. В Москве, по словам Галеотти, допускают провал нынешнего переговорного процесса, но рассчитывают на новую его фазу в конце весны.

В то же время в России накапливаются внутренние проблемы. Одна из ключевых – это сложность с привлечением новых добровольцев в армию, что напрямую связано с ухудшением экономической ситуации. Переход к широкому использованию срочников или резервистов несет значительные политические риски, особенно накануне выборов 2026 года.

Кремль, конечно, их сфальсифицирует, но на фоне роста националистической и популистской критики Путин остерегается слишком сильно давить на уставшее население?

Галеотти также отмечает, что Путин, вероятно, все более скептически относится к действующему мирному формату, который зашел в тупик из-за вопроса территориальных уступок и гарантий безопасности. Российская элита, хоть и позитивно воспринимает стремление Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, прекрасно понимает, что интересы США и России могут быстро разойтись. Как признался автору один бывший российский дипломат, временное сближение не означает стратегического единства.

Согласится ли Украина играть по российским правилам?

По мнению обозревателя, Путин будет пытаться демонстрировать благосклонность к Трампу, надеясь на выгодную сделку. Однако шансы на то, что Украина согласится уступить остальной Донбасс, остаются минимальными. Без надежных гарантий безопасности Киев, фактически, не имеет альтернативы, кроме продолжения сопротивления.

В российских политических кругах, однако, распространено мнение, что после нескольких месяцев нового наступления весной Украина снова вернется к переговорам, но уже с большей готовностью к компромиссам. В то же время это будет означать дальнейшую зависимость от позиции Вашингтона и риск затягивания процесса именно накануне парламентских выборов в России. Такая неопределенность, как считает Галеотти, только усиливает позиции радикальных националистов, которые уже сейчас упрекают Путина за мягкость.



Альтернативой для Кремля остается ставка исключительно на войну. На первый взгляд, это выглядит более простым путем: фронт имеет определенную динамику, радикально настроенные круги довольны, а зависимость от "ненадежных американцев" уменьшается. Однако и этот сценарий связан с серьезными рисками.

Дальнейшее падение экономики ударит по возможностям комплектования армии, и при сохранении высоких потерь власти придется прибегать к непопулярным мобилизационным шагам. На фоне снижения уровня жизни это может подпитать популистский протест.

Хотя результаты выборов в Думу, вероятно, снова будут подстроены под Кремль, чем очевиднее станет фальсификация, тем выше будет угроза массовых выступлений. Галеотти напоминает о событиях 2011 – 2013 годов, когда протесты стали самыми массовыми со времен распада СССР.

Путин надеялся обойтись минимальным использованием "административного ресурса" и пойти на выборы с лозунгом "мы победили". Это еще возможно, но не гарантировано,

В общем, подытоживает обозреватель, главная проблема для Путина заключается в его собственной осторожности. Так, в 2026 году все будет зависеть от того, какой из вариантов он признает для себя наименее опасным.

