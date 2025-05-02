Трамп больше не может делать вид, что верит в "миролюбие" Путина, – Bloomberg

Мирные предложения США предусматривали для России немало "пряников" в обмен на прекращение огня. Это и оккупированные территории Украины, и запрет вступать ей в НАТО, и юридическое признание анексии Крыма, и отмена санкций, и выгодное экономическое сотрудничество, и отсутствие гарантий безопасности для Киева.

Несмотря на такое выгодное предложение, Путин не спешит завершить свое вторжение, продолжая требовать все четыре украинских региона, которые он контролирует лишь частично, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что делать США с неуступчивым Путиным

Издание отмечает, что Белый дом должен помнить о двух вещах.

Во-первых, не стоит ожидать, что украинцы просто примут капитуляцию, которая, как они предполагают, приведет к новому нападению. Хотя в краткосрочной перспективе у них немного шансов вытеснить российские войска, их оборона остается устойчивой. Сегодня Украина имеет самую большую армию в Европе и производит значительную часть собственного оружия. Народ уставший от войны, но не готов сдаваться.

Во-вторых, преимущества России не являются такими решающими, как кажется. За последние три года ее войска продвигались медленно и по чрезвычайно высокой цене. Ее военная экономика испытывает давление из-за высокой инфляции, нехватки рабочей силы, роста процентных ставок и сокращения валютных резервов. После якобы роста более 4% в прошлом году, экономика почти остановилась на уровне около 0%. Снижение цен на нефть ударило по главному источнику бюджетных доходов.

Чем дольше продлится война, тем выше будет риск экономического коллапса и социального взрыва внутри страны. У Путина есть веские причины искать соглашения – и бояться американского давления, если он этого не сделает.

Американские чиновники намекнули, что уже выдвинули окончательное предложение и готовы "отойти", если стороны не придут к согласию. Безусловно, это будет мудрее, чем поддерживать фиктивную сделку, которая вознаграждает агрессию и провоцирует будущие войны.

Однако лучшей стратегией будет четко дать понять, что США готовы оказывать логистическую поддержку миротворцам, продолжать помощь украинской армии и оборонной промышленности, а также поддерживать интеграцию страны в европейскую систему безопасности и ее будущее членство в Европейском Союзе.

Одновременно американские чиновники должны дать понять Кремлю: если он продолжит уклоняться от прекращения огня, США еще больше усилят санкции, в частности вторичные ограничения против покупателей российской нефти, и примут меры для укрепления обороноспособности Украины. Военная помощь США и разведданные будут поступать беспрепятственно.

Независимо от того, какое соглашение Путин подпишет сейчас, он, скорее всего, и в дальнейшем будет воспринимать Украину как российскую территорию, а свободу украинцев – как угрозу. Поэтому, чтобы такое мирное соглашение имело шанс на выживание, оно должно содержать реальный сдерживающий фактор против будущей агрессии. И именно США должны его обеспечить.