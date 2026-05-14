После Трампа: в Кремле анонсировали визит Путина в Китай: в Кремле анонсировали визит Путина в Китай

В Кремле 14 мая анонсировали визит Путина в Китай. Говорят, что уже почти все готово.

Об этом пишут российские СМИ, цитируя заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова.

смотрите также Европа кардинально изменила отношение к переговорам Украины и России, – Подоляк

Что известно о визите Путина в Китай?

Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится "в ближайшее время".

Подготовка к саммиту между российским и китайским президентами якобы уже завершена.

Этот визит готовится, можно сказать, что уже завершена подготовка завершающих штрихов. Он состоится в ближайшее время,

– заверил пресс-секретарь Путина.

Стоит отметить, что Путин поедет в Пекин после окончания визита Трампа.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил в эфире 24 Канала, что диктатор, вероятно, будет просить, как и раньше, о поддержке России. Эксперт отметил, что Россия сейчас находится в сложном военном и экономическом состоянии, поэтому ищет помощи отовсюду.

Обратите внимание! Путин начал говорить о возможном окончании войны. Еще не так давно Россия уверяла всех, что будет воевать едва ли без ограничений во времени. Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, что это скорее всего сигнал о том, что для России ситуация уже складывается значительно хуже, чем Кремль хотел бы показать.



А основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что российские элиты недовольны изоляцией Путина и ограниченным доступом к нему. Изменение риторики Путина в отношении Украины также указывает на возможные изменения в его окружении и внутренних влияниях.

Что известно о визите Трампа в Китай?

В эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что вопрос войны России с Украиной отнюдь не ключевой для визита Трампа в Китай.

Эксперты говорят, что американская делегация заинтересована в инвестиционных вопросах. Также ожидается, что Трамп будет просить Си помочь убедить Иран закончить войну, ведь Тегеран является ближайшим партнером Китая на Ближнем Востоке.

Тем временем у китайского лидера приоритетом остается Тайвань. Китай считает этот остров своей территорией.

К слову, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что ранее Трамп перенес визит в Китай, который ожидали на март – апрель, из-за начала военной операции против Ирана. Американский президент надеялся, что она улучшит позиции США перед встречей в КНР, но произошло не так.



В то же время политтехнолог Юрий Подорожний отметил 24 Каналу, что встреча в Пекине не принесет никаких результатов. По его мнению, в Штатах все приближается к запуску очередной процедуры импичмента Трампа.

Напомним, что это впервые за почти 10 лет американский президент поехал в Китай. Трамп и Си уже провели встречу 13 мая в Пекине. Визит продлится до 15 мая.