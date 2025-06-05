Говорит, что "отговаривал Путина": Трамп снова заявил об "будущем ответе" на атаку по аэродромам

Дональд Трамп снова заявил, что Россия даст ответ на атаку по аэродромам, которую 1 июня осуществила СБУ. Президент США добавил, что недоволен этим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня.

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Готовит ли Россия ответ на атаку

По словам Дональда Трампа, то, что происходит с Россией и Украиной, "очень печально".

Я хотел бы, чтобы это закончилось. Но мы получаем новости, что будут боевые действия. Что-то произошло несколько дней назад, и теперь они (россияне, – 24 Канал) готовят ответ. И, знаете, это нехорошо. Я недоволен этим,

– подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что Владимир Путин получил сильный удар и, по его словам, "не играет в игры".

В то же время президент США заявил, что якобы отговаривал Путина от ответа на операцию "Паутина", ведь ему это "не нравится".

Он (Путин, – 24 Канал) сказал, что нет другого выбора, как атаковать на основе этого. И это, вероятно, будет неприятно. Мне это не нравится. Я сказал: "Не делайте этого. Вы не должны это делать. Вы должны это остановить". Но, опять же, есть много ненависти,

– сказал Дональд Трамп.

Напомним, вечером 4 июня Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По его словам, она длилась больше часа.

Одной из тем их разговора стала недавняя атака Украины на российские аэродромы.