Путин может дать согласие на перемирие, но есть нюанс, – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, попытается затянуть сроки согласования любого прекращения боевых действий в Украине, чтобы убедиться, что для Москвы будут обеспечены наиболее благоприятные условия.

Об этом в среду, 12 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с позицией Кремля, передает 24 Канал. Очевидно диктатор хочет заранее убедиться, что его собственные требования по этому поводу учтут.

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Согласится ли Россия на перемирие

По данным издания, российские официальные лица не обсуждали со своими американскими коллегами договоренность о перемирии, которое обсудили делегации США и Украины в Джидде. Собеседник Bloomberg рассказал, что Москва считает такие вещи неприемлемыми.

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Соглашение между официальными лицами США и Украины создает дилемму для Путина. Он избежал кампании давления, которую Белый дом развернул против президента Украины Владимира Зеленского,

– говорится в статье.

В то же время схема соглашения, отмечают журналисты, не предусматривает того, что, по словам российских чиновников, необходимо им для прекращения боевых действий, а именно не рассматривает параметры более долгосрочного урегулирования войны, которую начал Путин в 2022 году.

Предполагают, что Россия также может требовать прекращения поставок оружия в Украину как условие прекращения огня, несмотря на то, что накануне во время переговоров в Саудовской Аравии американская и украинская делегации договорились об их возобновлении.

Старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая считает, что Путин не даст категорического "да" или "нет". По ее мнению, если Путин делает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями.

Ранее Россия также требовала от Украины стать нейтральным государством и значительно сократить численность своих вооруженных сил.

К слову, Reuters, ссылаясь на российские источники, сообщало, что Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном перемирии и прекращении огня в Украине. Собеседники заявили, что любое соглашение о прекращении должно учитывать ситуацию на поле боя.