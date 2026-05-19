Красная дорожка и почетный караул с флагами: российский диктатор Путин прилетел в Китай

Во вторник, 19 мая, самолет российского диктатора Владимира Путина приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине. Там президента России встречали как почетного гостя.

Об этом информируют российские медиа. Информацию о торжествах в аэропорту передает ТАСС.

Интересно Говорил ли Си, что Путин будет жалеть о вторжении в Украину: какая версия Трампа

Как встретили диктатора в Китае?

В аэропорту Шоуду на красной дорожке российского президента встретил министр иностранных дел КНР Ван И, который отвечает за координацию китайско-российских саммитов и также привлечен к дипломатическим инициативам Пекина по урегулированию войны в Украине.

По прибытии Путин прошел мимо почетного караула и группы студентов, которые приветствовали его с флагами Китая и России и выкрикивали приветствия.

Кремлевского диктатора приветствовали в Китае: смотрите видео

Для передвижения во время визита ему предоставили специальный лимузин Aurus, доставленный из России. В то же время подобная практика применялась и во время визита Дональда Трампа в Пекин, когда он пользовался бронированным Cadillac One вместе с сопроводительными бронированными авто американского производства, которые также были привезены из США.

Справка. Международный аэропорт Шоуду – главный воздушный хаб Пекина и один из самых загруженных аэропортов мира. Расположенный всего в 20 км к северо-востоку от центра китайской столицы, он является главным узлом для авиакомпании Air China.

Где расположен аэропорт Шоуду, куда прилетел Путин: смотрите на карте

Чего ожидать от встречи Си и Путина?

Визит рассчитан на два дня: 19 и 20 мая. Основные мероприятия запланированы на 20 мая: ожидаются переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина сначала в узком кругу, а затем – в расширенном формате с участием делегаций обеих стран. Во время визита в Китай Путин и Си Цзиньпин могут подписать около 40 договоров о сотрудничестве.

В общем отмечалось, что визит приурочен к 25-й годовщине Договора о добрососедстве. Ранее также сообщали, что на встрече Путина и Си ожидается обсуждение ряда международных и региональных вопросов, среди которых, вероятно, будут и война против Украины, а также ситуация на Ближнем Востоке.

В рамках мероприятий запланировано участие в открытии так называемых "лет образования" между двумя странами. Кроме этого, программой предусмотрена встреча российской делегации с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном, во время которой стороны должны обсудить перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Сейчас для Кремля дипломатический визит проходит в непростых условиях, поскольку влияние Пекина на Москву постепенно растет, и Россия вынуждена искать способы балансировки в отношениях с ключевым партнером.

Кандидат политических наук и международный эксперт Станислав Желиховский в комментарии 24 Канала отметил, что Китай не привязывается ни к одной отдельной стороне, а действует исключительно, исходя из своих национальных интересов. По его словам, Пекин стремится усиливать собственные геополитические позиции и расширять свое влияние в мире.

Недавно Пекин посетил Дональд Трамп: какие итоги?

Визит главы Белого дома в Китай длился 13 – 15 мая. Во время переговоров обсуждали Украину, а также возможное взаимодействие США, Китая и России, в частности по противодействию Международному уголовному суду. Основными темами также были торговля, ситуация вокруг Ирана и Тайваня.

После встреч с Си Цзиньпином Трамп заявил о достижении ряда торговых договоренностей и согласовании позиций по отдельным международным вопросам, включая недопустимость ядерного оружия в Иране и необходимостью стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Он также заявил, что США находятся в периоде "невероятного подъема" во время его второго президентского срока и в целом положительно оценил результаты визита.