Путин грозил войной, если Украину возьмут в НАТО, еще тогда: рассекретили стенограмму 2008 года

В сети обнародовали стенограммы разговоров российского диктатора Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша за 2001 и 2008 годы.

Уже тогда он выступил против возможного вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр Национального архива безопасности США.

Смотрите также Должны сформулировать дальнейшую позицию, – Кремль сделал новое заявление о переговорах в Майами

Что говорил Путин в 2001 и 2008 годах?

Российский президент, согласно обнародованным записям, еще в далеком 2001 году сказал Джорджу Бушу, что потенциальное вступление Украины в НАТО повлечет поле конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Для вас это не будет новым, и я не ожидаю ответа; я просто хочу сказать это вслух. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочное противостояние,

– заявил он.

Объясняя такую позицию в разговоре, Владимир Путин отметил, что, мол, Украина это искусственно созданное сложное государство, которое сформировалось из территорий соседних стран, и третью населения которой являются россияне.

Еще тогда российский диктатор уверял, что после Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии, и НАТО воспринимается большой частью украинцев как враждебная организация.

Почему Путин против Украины в НАТО?

По его словам, вступление Украины в НАТО создаст для России "серьезные проблемы", в частности, речь идет об "угрозе размещения военных баз и новых военных систем в непосредственной близости от России".

Это создает для нас неопределенности и угрозы. И, опираясь на анти-НАТОвские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширяться. Россия все время будет создавать там проблемы,

– сказал он.

Аргументируя свою позицию, Владимир Путин также заявлял, что якобы Украина "может расколоться" в случае вступления в НАТО, поскольку, по его мнению, в стране "есть определенная прозападная часть и пророссийская часть".



Фрагмент разговора президентов об Украине/ Clash Report



Путин убеждал, что Украину нельзя в НАТО / Clash Report

Какова официальная позиция России?