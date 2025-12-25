Уже тогда он выступил против возможного вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр Национального архива безопасности США.
Что говорил Путин в 2001 и 2008 годах?
Российский президент, согласно обнародованным записям, еще в далеком 2001 году сказал Джорджу Бушу, что потенциальное вступление Украины в НАТО повлечет поле конфликта между Москвой и Вашингтоном.
Для вас это не будет новым, и я не ожидаю ответа; я просто хочу сказать это вслух. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочное противостояние,
– заявил он.
Объясняя такую позицию в разговоре, Владимир Путин отметил, что, мол, Украина это искусственно созданное сложное государство, которое сформировалось из территорий соседних стран, и третью населения которой являются россияне.
Еще тогда российский диктатор уверял, что после Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии, и НАТО воспринимается большой частью украинцев как враждебная организация.
Почему Путин против Украины в НАТО?
По его словам, вступление Украины в НАТО создаст для России "серьезные проблемы", в частности, речь идет об "угрозе размещения военных баз и новых военных систем в непосредственной близости от России".
Это создает для нас неопределенности и угрозы. И, опираясь на анти-НАТОвские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширяться. Россия все время будет создавать там проблемы,
– сказал он.
Аргументируя свою позицию, Владимир Путин также заявлял, что якобы Украина "может расколоться" в случае вступления в НАТО, поскольку, по его мнению, в стране "есть определенная прозападная часть и пророссийская часть".
Фрагмент разговора президентов об Украине/ Clash Report
Путин убеждал, что Украину нельзя в НАТО / Clash Report
Какова официальная позиция России?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы обязались перед Россией не брать Украину в НАТО, и что для окончания войны надо устранить "первопричины конфликта".
К слову, президент Владимир Зеленский повторил, что Украина не соглашается на пункт об отказе от членства в НАТО, который содержался в предыдущей 28-пунктной версии плана завершения войны.
В то же время американский президент Дональд Трамп отмечал, что якобы невозможность вступления Украины в НАТО была очевидной задолго до требований Владимира Путина, которые тот выдвигает для окончания войны.