Вже тоді він виступив проти можливого вступу України до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр Національного архіву безпеки США.

Що казав Путін у 2001 та 2008 роках?

Російський президент, згідно з оприлюдненими записами, ще у далекому 2001 році сказав Джорджу Бушу, що потенційний вступ України в НАТО спричинить поле конфлікту між Москвою та Вашингтоном.

Для вас це не буде новим, і я не очікую відповіді; я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокове протистояння,

– заявив він.

Пояснюючи таку позицію у розмові, Володимир Путін зазначив, що, мовляв, Україна це штучно створена складна держава, яка сформувалася з територій сусідніх країн, і третиною населення якої є росіяни.

Ще тоді російський диктатор запевняв, що після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини, і що НАТО сприймається великою частиною українців як ворожа організація.

Чому Путін проти України в НАТО?

За його словами, вступ України до НАТО створить для Росії "серйозні проблеми", зокрема, ідеться про "загрозу розміщення військових баз і нових військових систем у безпосередній близькості від Росії".

Це створює для нас невизначеності та загрози. І, спираючись на анти-НАТОвські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширюватися. Росія весь час створюватиме там проблеми,

– сказав він.

Аргументуючи свою позицію, Володимир Путін також заявляв, що нібито Україна "може розколотися" у разі вступу до НАТО, оскільки, на його думку, в країні "є певна прозахідна частина та проросійська частина".



Яка офіційна позиція Росії?