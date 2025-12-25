Вже тоді він виступив проти можливого вступу України до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр Національного архіву безпеки США.
Що казав Путін у 2001 та 2008 роках?
Російський президент, згідно з оприлюдненими записами, ще у далекому 2001 році сказав Джорджу Бушу, що потенційний вступ України в НАТО спричинить поле конфлікту між Москвою та Вашингтоном.
Для вас це не буде новим, і я не очікую відповіді; я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокове протистояння,
– заявив він.
Пояснюючи таку позицію у розмові, Володимир Путін зазначив, що, мовляв, Україна це штучно створена складна держава, яка сформувалася з територій сусідніх країн, і третиною населення якої є росіяни.
Ще тоді російський диктатор запевняв, що після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини, і що НАТО сприймається великою частиною українців як ворожа організація.
Чому Путін проти України в НАТО?
За його словами, вступ України до НАТО створить для Росії "серйозні проблеми", зокрема, ідеться про "загрозу розміщення військових баз і нових військових систем у безпосередній близькості від Росії".
Це створює для нас невизначеності та загрози. І, спираючись на анти-НАТОвські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширюватися. Росія весь час створюватиме там проблеми,
– сказав він.
Аргументуючи свою позицію, Володимир Путін також заявляв, що нібито Україна "може розколотися" у разі вступу до НАТО, оскільки, на його думку, в країні "є певна прозахідна частина та проросійська частина".
Яка офіційна позиція Росії?
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати нібито зобов'язалися перед Росією не брати Україну в НАТО, і що для закінчення війни треба усунути "першопричини конфлікту".
До слова, президент Володимир Зеленський повторив, що Україна не погоджується на пункт про відмову від членства в НАТО, який містився у попередній 28-пунктній версії плану завершення війни.
Водночас американський президент Дональд Трамп зазначав, що нібито неможливість вступу України до НАТО була очевидною задовго до вимог Володимира Путіна, які той висуває для закінчення війни.