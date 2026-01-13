Путин абсолютно беспомощен: как Трамп может лишить Кремль очередного союзника

Дональд Трамп не желает оставаться в стороне от событий, происходящих в Иране. Американский лидер рассматривает варианты военного удара в ответ на жестокое подавление протестов в этой стране.

Трамп также пригрозил Ирану "очень решительными вариантами" действий, если Тегеран решит атаковать военные или коммерческие объекты страны. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, на какие действия может решиться Белый дом и вступится ли Кремль за иранский режим.

Как Трамп может вмешаться в ситуацию в Иране?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что есть много вариантов, как Трамп может поступить в отношении режима в Иране. В частности, могут быть нанесены удары с воздуха.

Также возможно проведение определенных локальных спецопераций. В частности, операция по вывозу духовного лидера Ирана Али Хаменеи, как это происходило с Мадуро в Венесуэле.

То есть что-то довольно быстрое, мгновенное,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, США могут делать это во взаимодействии с Израилем. Разведке этой страны, вероятно, известны объекты, по которым можно нанести удар, чтобы попытаться фактически ликвидировать верхушку правящего режима Ирана.

Политолог Игорь Рейтерович со своей стороны заметил, что есть 2 способа, как Трамп может отреагировать на гибель протестующих в Иране. Во-первых, может быть прямое участие, то есть точечные удары прежде всего по представителям режима. И США сами это сделают.

Он напомнил, что в Иране фактически существует 2 основных центра власти: светская и духовная. Светская власть согласна идти на определенные компромиссы. Если бы осталась только она в виде президента, парламента, каких-то политических партий – то, вероятно, с ней можно договориться и репрессии против собственного народа прекратились бы.

Однако, по его словам, есть вопросы касаемо духовной власти, которая доминирует в Иране. Она, в частности, создала дополнительные институты вроде Корпуса стражей Исламской революции или определенных аналогов нашего Конституционного суда.

Если нанести какие-то точечные удары по людям, возглавляющим эти институты – ситуация может очень быстро измениться не в пользу нынешнего режима в Иране,

– заявил Рейтерович.

Во-вторых, США могут дать разрешение сделать это другой стране Ближнего Востока, которая очень заинтересована в ликвидации этого режима – то есть Израилю. Однако речь не идет о какой-то наземной операции – могут быть точечные удары, которые заставят аятоллу бежать из страны, что приведет к каким-то серьезным изменениям.

Очевидно, что для подавляющего большинства иранцев ситуация в стране становится неприемлемой и они хотят сменить нынешний режим. И Трамп может немного "подтолкнуть" ситуацию, не прилагая особых усилий, а народ уже снесет режим.

Может ли Россия вступиться за иранский режим?

Мусиенко уверен, что Россия ничего не будет делать, если США начнут какие-то жесткие действия в отношении режима Ирана.

Я думаю, что Кремль просто воспримет все, как есть,

– сказал военный.

Дело в том, объяснил он, что у России сейчас ограниченные возможности. Конечно, для Украины было бы положительным сценарием, если бы Москва втянулась в спецоперацию в поддержку Ирана или в любую другую в мире и несла там существенные потери. Но Путин сейчас максимально сконцентрирован на войне против Украины.

События в Венесуэле и Иране, добавил Мусиенко, бьют по имиджу Путина и стратегически ослабляют Россию. Однако Кремль, как и в случае с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и свергнутым сирийским диктатором Башаром Асадом, не придет на помощь режиму в Иране. Максимум, что может сделать Россия – это попытаться эвакуировать Али Хаменеи и еще кого-то из представителей иранского режима.

Как Россия каждый раз подставляет своих союзников?

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец отметил, что режим в Иране уже не первый союзник России, который оказался на грани краха.

Трамп ежедневно обещает режиму в Иране проблемы, предупреждая, что дальнейшее насилие в отношении мирных протестующих приведет к нанесению ударов по военным и другим критическим объектам. Поэтому, заметил он, сейчас очень подходящий момент, чтобы уничтожить этот абсолютно террористический режим.

И смотрите, как падают все союзники Путина, и он при этом выглядит абсолютно беспомощным и ничего не может сделать. И самое главное – он даже не пытается им помочь,

– подчеркнул военный.

В частности, Венесуэла была единственным союзником России в Латинской Америке на протяжении десятилетий, а Москва даже не пошевелила пальцем, чтобы остановить устранение Николаса Мадуро.

Кстати, во время операции США в Венесуэле оказалось, что система ПВО, которую поставила Россия, фактически не работала. Согласно анализу The New York Times и словам американских чиновников, российские комплексы С-300 и "Бук" не были подключены к радарам, а часть компонентов оставалась на складах.

То есть Москва продала старый хлам своему союзнику, не обеспечила его техническое сопровождение и не контролировала использование,

– сказал Березовец.

В то же время, заметил он, кремлевская пропаганда кричала до последнего дня, что ничего с Мадуро не произойдет, потому что Москва прикрыла своего союзника. Он, мол, защищен какими-то тайными договоренностями между Путиным и Трампом. Но результат оказался совсем иным.

Поэтому, резюмировал военный, вполне возможно, что если бы сейчас Соединенные Штаты начали наносить удары по территории Ирана – такая же ситуация повторилась бы и там.

